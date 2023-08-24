У четвер, 24 серпня, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Для деокупації півострова знадобиться проведення наземної операції.

Він зазначив, що важливість сьогоднішньої спецоперації із висадкою розвідників в Криму полягала у тому, щоб люди повірили у нашу перемогу не лише на материковій Україні, але в Криму.

Щоб згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув. І коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому.

Буданов також зауважив, що війна буде продовжуватися до повної перемоги України та встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. Він підкреслив, що іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує.