Норвегія передасть Україні американські винищувачі F-16. Про це повідомив норвезький телеканал TV2 і видання NRК з посиланням на джерела.

Скільки винищувачів Осло надасть Києві та в які терміни, не уточнюється. Офіційно Норвегія не заявляла про плани відправити Україні F-16.

Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.

Навчання українських льотчиків розпочнуться у січні 2024 року після чотиримісячних курсів англійської мови у Великій Британії. Курси пілотів триватимуть ще шість місяців. 22 серпня Данія оголосила, що навчання льотчиків вже стартувало.

За даними порталу FlightGlobal, у всьому світі в експлуатації знаходяться 2,8 тис. літаків F-16. За даними на кінець 2022 року вони є в авіапарках 25 країн.

Крім США, великі запаси мають Туреччина, Ізраїль, Єгипет, Південна Корея, Греція та Тайвань. На всі ці країни разом припадає три чверті світового авіапарку F-16.

По кілька десятків літаків є у таких європейських країнах, як Бельгія, Польща, Данія та Нідерланди.

Болгарія, Словаччина та Філіппіни - лише замовили F-16.

Які країни використовують винищувачі F-16

*Болгарія, Словаччина та Філіппіни - тільки замовлені