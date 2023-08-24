Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 [ Редагувати ]
Норвегія передасть Україні американські винищувачі F-16. Про це повідомив норвезький телеканал TV2 і видання NRК з посиланням на джерела.
Скільки винищувачів Осло надасть Києві та в які терміни, не уточнюється. Офіційно Норвегія не заявляла про плани відправити Україні F-16.
Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.
Навчання українських льотчиків розпочнуться у січні 2024 року після чотиримісячних курсів англійської мови у Великій Британії. Курси пілотів триватимуть ще шість місяців. 22 серпня Данія оголосила, що навчання льотчиків вже стартувало.
За даними порталу FlightGlobal, у всьому світі в експлуатації знаходяться 2,8 тис. літаків F-16. За даними на кінець 2022 року вони є в авіапарках 25 країн.
Крім США, великі запаси мають Туреччина, Ізраїль, Єгипет, Південна Корея, Греція та Тайвань. На всі ці країни разом припадає три чверті світового авіапарку F-16.
По кілька десятків літаків є у таких європейських країнах, як Бельгія, Польща, Данія та Нідерланди.
Болгарія, Словаччина та Філіппіни - лише замовили F-16.
Які країни використовують винищувачі F-16
*Болгарія, Словаччина та Філіппіни - тільки замовлені
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