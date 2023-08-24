Магнус Карлсен виграв Кубок світу з шахів [ Редагувати ]
Норвезький шахіст Магнус Карлсен на тай-брейку переміг 18-річного шахіста з Індії Рамешбабу Прагнанандху і виграв Кубок світу з шахів. Турнір проходив у Баку.
Дві партії у класичні шахи закінчилися нічиєю. Норвежець чорними виграв першу партію тай-брейку, друга закінчилася внічию.
У матчі за третє місце американець Фабіано Каруана на тай-брейку переміг азербайджанця Ніджата Абасова.
32-річний Магнус Карлсен вперше виграв Кубок світу. Він став наймолодшим шахістом, який очолив офіційний рейтинг FIDE у віці 19 років та 1 місяця.
Магнус Карлсен став чемпіоном світу з класичних шахів в 2013 році та чотири рази захищав титул. У 2014-2016, 2019, 2022 роках Карлсен - чемпіон світу з рапіду, у 2014-2015, 2017-2019 роках - чемпіон світу з бліцу.
У липні Карлсен відмовився від участі у матчі за світову шахову корону, тож чемпіоном світу став китаєць Дін Ліжень.
На даний момент Магнус Карлсен перший у рейтингу FIDE.
Три найкращі шахісти за підсумками Кубка світу отримали право зіграти в Турнірі претендентів, який відбудеться 2024 року. Загальний призовий фонд чоловічого турніру становив понад $1,8 млн.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Магнус Карлсен став чотириразовим чемпіоном світу зі швидких шахів.
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