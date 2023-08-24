Уряд Німеччини погодився спростити набуття громадянства [ Редагувати ]
Уряд Німеччини схвалив законопроект щодо реформування законодавства про громадянство країни. Парламент - Бундестаг - обговорить документ восени. Він має набути чинності у першому півріччі 2024 року.
Згідно з поправками, отримати німецький паспорт можна буде через п'ять років проживання в Німеччині, тоді ж як зараз - восьми.
У разі "особливих інтеграційних досягнень" (хороше знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності чи високі професійні якості) натуралізація буде можлива через три роки проживання у країні. Зараз для цього потрібно шість років.
Крім того, претендентам на громадянство ФРН не доведеться відмовлятися від громадянства країни, з якої вони приїхали.
Раніше друге громадянство допускалося лише у виняткових випадках - зберегти його можуть лише етнічні німці та громадяни Ізраїлю.
Претенденти на паспорт ФРН мають самостійно утримувати себе та свою родину та не повинні залежати від державних соціальних виплат.
У громадянстві Німеччини відмовлять тим, хто вчинив злочини на ґрунті расизму та антисемітизму.
За допомогою реформи законодавства про громадянство уряд хоче зробити Німеччину привабливішою для кваліфікованих працівників.
За даними уряду ФРН, зараз майже 12 млн (14%) мешканців Німеччини не мають німецького громадянства. З них 3,5 млн людей живуть у країні понад десять років. Рівень натуралізації у Німеччині становить 1,1% проти 2% у середньому по Євросоюзу.
Нагадаємо, Німеччина поки відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus.
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