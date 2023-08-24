Японська компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) розпочала скидання в океан очищеної радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1". Процедуру запустили в прямому ефірі, повідомляє Associated Press.

Очищена вода скидатиметься за кілометр від берега через підводний тунель. За добу скидатимуть 460 тонн води, однак у перші 17 днів скидатимуть менше 8 тонн води на день - загалом майже 7 800 тис. тонн очищеної води.

Кожна тонна очищеної радіоактивної води з АЕС розбавляється 1 200 тонн чистої морської води. Скидати воду в океан планують поетапно впродовж 30 років.

Загалом у 2023 фінансовому році (завершиться 31 березня 2024 року) з атомної станції мають злити майже 31 200 тонн очищеної від радіації рідини.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася 2011 року. Воду, яку використовували для охолодження реакторів, після очищення від радіоактивних речовин зберігали у резервуарах. Вони заповнені майже 90% - понад 1,25 млн тонн. Ці обсяги займали станом на 3 серпня понад 1 тис. сталевих баків.

Через це влада вирішила скинути очищену воду. МАГАТЕ схвалило рішення. Китай виступає проти і заборонив ввезення морепродуктів з десяти префектур Японії.

Вода загалом очищена від радіоактивних речовин (стронцію, дейтерію), однак, як і раніше, містить тритій - радіоактивний ізотоп водню.

У компанії Tokyo Electric Power наголошують, що вміст тритію у воді перед скиданням доводиться до однієї сорокової (1/40) від норми безпеки, встановленої Міжнародною комісією з радіологічного захисту та урядом Японії, та однієї сьомої (1/7) від допустимої норми, встановленої для питної води ВООЗ.

Стверджують, що при скиданні в океан води з АЕС річний рівень радіоактивності в районі зливу становитиме 0,62 мікрозиверта в морській воді та 1,3 мікрозіверта в атмосфері. Людина природним шляхом отримує опромінення у розмірі 2 100 мікрозівертів на рік.