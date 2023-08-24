Окупанти вдарили по супермаркету в Кураховому

Російські війська у четвер, 24 серпня, обстріляли місто Курахове на Донеччині та влучили у супермаркет. Поранення отримали чотири місцеві мешканки. Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 11:00 окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.

Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів.

Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі.

Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).