Окупанти вдарили по супермаркету в Кураховому, поранено чотирьох жінок (фото) [ Редагувати ]
Російські війська у четвер, 24 серпня, обстріляли місто Курахове на Донеччині та влучили у супермаркет. Поранення отримали чотири місцеві мешканки. Про це повідомила обласна прокуратура.
Близько 11:00 окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.
Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів.
Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі.
Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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