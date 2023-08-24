Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. ФРН вперше передала ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Скільки саме ракет передали, не уточнюється. У червні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть Україні партію з 64 ракет для 3PK Patriot.

Також Збройні сили України отримали:

10 систем виявлення дронів (103 загалом);

40 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN* (60);

16 вантажівок Zetros (156);

510 тис. набоїв до вогнепальної зброї (22,51 млн).

На початку серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).

Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.

Як працює ЗРК Patriot

Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.