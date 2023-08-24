Німеччина вперше відправила Україні ракети для ЗРК Patriot [ Редагувати ]
Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. ФРН вперше передала ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Скільки саме ракет передали, не уточнюється. У червні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть Україні партію з 64 ракет для 3PK Patriot.
Також Збройні сили України отримали:
- 10 систем виявлення дронів (103 загалом);
- 40 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN* (60);
- 16 вантажівок Zetros (156);
- 510 тис. набоїв до вогнепальної зброї (22,51 млн).
На початку серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).
Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.
Як працює ЗРК Patriot
Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.
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