У Києві відбулись урочистості до Дня Незалежності [ Редагувати ]
Незалежність, яку українці не випустять із рук. З такими словами до співгромадян під час урочистостей на честь Дня Незалежності звернувся президент Володимир Зеленський. Святковий захід відбувся у середмісті Києва. Що ще сказав президент і хто був присутній з іноземних гостей? Все знає Олександр Васильченко.
У присутності військового командування, високопоставлених іноземних гостей, урядовців і очільників релігійних конфесій. Урочистості з нагоди Дня Незалежності України традиційно відбулися на Софійській площі. Захід розпочав президент Володимир Зеленській.
Володимир Зеленський, Президент України:
Сьогодні всі ми разом святкуємо 32 річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яку не дамо розірвати і яку українці не випустять зі своїх рук.
Президент зазначив: ми будемо боротися не тільки за свободу, але й за єдність українського народу.
Володимир Зеленський, Президент України:
Будемо жорстко ставитися до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. І будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність. Коли росія вторглася з війною, то Україні жодного дня не бракувало єдності.
Після промови Президент вручив державні нагороди, переважно військовослужбовцям, а також бойові прапори підрозділам і відзнаки "За мужність та відвагу".
Крім Володимира Зеленського, з вітальними промовами виступили іноземні гості: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере й голова Президії Боснії та Герцоговини Желько Комшич. А президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу свої промови вимовили українською.
Гітанас Науседа, президент Литви:
Як казав Тарас Шевченко: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає". Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможе вам продовжувати боротьбу. Вірю, що наступний День Незалежності будемо святкувати разом з перемогою.
Марсело Ребелу, президент Португалії:
Україна має бути в Євросоюзі й НАТО. Вітаю, хоробрий і незламний український народ, особливий навіки для братів, які живуть в Португалії. Хай живе незалежна Україна.
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