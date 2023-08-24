США запровадили санкції проти "Артеку" та матері Кадирова [ Редагувати ]
Міністерство фінансів США оголосило про нові антиросійські санкції. До "чорного списку" внесли 11 фізичних осіб і міжнародний дитячий центр "Артек" в окупованому Криму.
Серед осіб, які потрапили під обмеження:
- мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова,
- омбудсмен Чечні Мансур Солтаєв;
- голова уряду республіки Муслім Хучієв;
- директор "Артеку" Костянтин Федоренко;
- командир спеціального полку поліції імені Ахмата Кадирова МВС Чечні Замід Чалаєв;
- начальник штабу регіонального відділення "Юнармії" у Севастополі Володимир Коваленко;
- ректор Севастопольського державного університету Володимир Нечаєв,
- уповноважений Ростовській області Ірина Черкасова,
- уповноважена з прав дитини у Калузької області Ірина Агєєва,
- уповноважена з прав дитини у Білгородській області Галина П'ятих;
- міністр освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова.
Більшість осіб у санкційному списку покарані за депортацію та насильницьке вивезення дітей з України з окупованих росіянами регіонів.
Поповнення списку санкцій проти росії новими позиціями сьогодні, 24 серпня, анонсував президент США Джо Байден. За його словами, розширення списку санкцій присвячено Дню незалежності України.
У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) оголосив, що президент росії володимир рутін та уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова несуть відповідальність за воєнні злочини, пов'язані з незаконним вивезенням дітей з України, та видав ордер на їхній арешт.
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