Міністерство фінансів США оголосило про нові антиросійські санкції. До "чорного списку" внесли 11 фізичних осіб і міжнародний дитячий центр "Артек" в окупованому Криму.

Серед осіб, які потрапили під обмеження:

мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова,

омбудсмен Чечні Мансур Солтаєв;

голова уряду республіки Муслім Хучієв;

директор "Артеку" Костянтин Федоренко;

командир спеціального полку поліції імені Ахмата Кадирова МВС Чечні Замід Чалаєв;

начальник штабу регіонального відділення "Юнармії" у Севастополі Володимир Коваленко;

ректор Севастопольського державного університету Володимир Нечаєв,

уповноважений Ростовській області Ірина Черкасова,

уповноважена з прав дитини у Калузької області Ірина Агєєва,

уповноважена з прав дитини у Білгородській області Галина П'ятих;

міністр освіти та науки Запорізької області Олена Шапурова.

Більшість осіб у санкційному списку покарані за депортацію та насильницьке вивезення дітей з України з окупованих росіянами регіонів.

Поповнення списку санкцій проти росії новими позиціями сьогодні, 24 серпня, анонсував президент США Джо Байден. За його словами, розширення списку санкцій присвячено Дню незалежності України.

У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) оголосив, що президент росії володимир рутін та уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова несуть відповідальність за воєнні злочини, пов'язані з незаконним вивезенням дітей з України, та видав ордер на їхній арешт.