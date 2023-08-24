Литва оголосила про новий пакет військової допомоги на 41 млн євро [ Редагувати ]
Литва оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги на честь 32-ї річниці незалежності. Про це повідомляє Міноборони Литви.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна надсилає черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро.
Збройні сили України отримають боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо.
За словами глави Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса, загальна сума наданої Україні допомоги перевищила півмільярди євро.
Напередодні президент Гітанас Науседа оголосив, що наступного місяця Литва передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Нагадаємо, 23 серпня до Києва прибули президенти Литви та Португалії. Гітанас Науседа оголосив, що наступного місяця Литва передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
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