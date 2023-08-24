Пологові будинки на колесах. Україна - за ініціативи Першої Леді Олени Зеленської - отримала від міжнародних партнерів - 20 нових спеціалізованих машин швидкої допомоги.

Транспорт для породіль і немовлят уже незабаром роз'їдеться п'ятнадцятьма областями країни. Для чого саме призначені перинатальні "швидкі" - розкажуть мої колеги.

20 новеньких машин "швидкої" біля будівлі Міністерства охорони здоров'я у Києві. Це спеціальний транспорт для новонароджених, яким потрібна термінова допомога медиків.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Маленькі українці, в яких вага не відповідає тій, що повинна бути, щоб виходжувати у звичайних пологових будинках. Тоді включаються в роботу саме такі автомобілі. Вони транспортують до перинатального центру другого рівня або третього.

"Пологові на колесах" Україні передав дитячий фонд ЮНІСЕФ. Усередині кожної машини є все необхідне, аби мамі та малюку було комфортно.

Олена Зеленська, Перша Леді України:

Дітям, які так довірливо прийшли в цей світ, у час випробувань, ми просто зобов'язані дати всю турботу і захист. Довести, що вони бажані, що ми їх чекали. Не слова, а швидка допомога потрібна людині, яка в небезпеці.

В Україні під час повномасштабного вторгнення росії народилося приблизно чверті мільйона малюків, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Діти з'являлися на світ під обстрілами, у бомбосховищах чи навіть у дорозі в машинах "швидкої". За даними посадовців, російські снаряди пошкодили або повністю знищили близько півтисячі одиниць медичного транспорту. Рашисти вчиняли удари й по перинатальних центрах. Тому представники ЮНІСЕФ обіцяють: це не остання партія перинатальних "швидких" для України.

Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні:

20 машин "швидких" - це лише початок і частина великої програми. Початок життя у такій машині - це комфортний початок життя. А для матері - це можливість народити у безпеці.

Вже найближчим часом неонатальні "швидкі" роз'їдуться по регіонах України. А отже, зовсім скоро рятуватимуть новонароджених у перші години життя.