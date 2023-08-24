Російські загарбники зранку 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - повідомляє компанія.

Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Загалом з з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази, повідомляє компанія.

Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв торік, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.