Через обстріл окупантів зупинилася одна з ТЕС ДТЕК [ Редагувати ]
Російські загарбники зранку 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.
"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.
На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - повідомляє компанія.
Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.
Загалом з з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази, повідомляє компанія.
Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв торік, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.
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