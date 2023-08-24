Справедливість - надважливий пункт формули миру. Буча, Ізюм, Херсон, Маріуполь. Символи нелюдської жорстокості російських убивць і мародерів. Катівні, масові поховання, вбивства дітей...

Один зі шляхів відновлення справедливості у цій кривавій війні - це визнання світом спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною.

Що вже роблять українські дипломати для притягнення до відповідальності воєнних злочинців? Та яким бачать справедливе покарання для своїх катів ті, хто пройшли пекло російських застінків?

Моя колега Ніна Коломієць поговорила про це із парамедикинею Юлією Паєвською, відомою за позивним "Тайра", яка стала голосом полонених українців.