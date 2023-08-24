"Я повернулась з того світу": парамедикиня "Тайра" про жахи полону та покарання для катів [ Редагувати ]
Справедливість - надважливий пункт формули миру. Буча, Ізюм, Херсон, Маріуполь. Символи нелюдської жорстокості російських убивць і мародерів. Катівні, масові поховання, вбивства дітей...
Один зі шляхів відновлення справедливості у цій кривавій війні - це визнання світом спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною.
Що вже роблять українські дипломати для притягнення до відповідальності воєнних злочинців? Та яким бачать справедливе покарання для своїх катів ті, хто пройшли пекло російських застінків?
Моя колега Ніна Коломієць поговорила про це із парамедикинею Юлією Паєвською, відомою за позивним "Тайра", яка стала голосом полонених українців.
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Трибунал. Як його провести? Чи вдасться зібрати докази? Кого чекають на Гаазькій лаві підсудних? Дізнаєтеся просто зараз із нашої розмови зі Стівеном Раппом. Він працював у Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді й очолював кримінальне переслідування експрезидент Ліберії.
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