Президент росії володимир путін на зустрічі з ватажком "днр" денисом пушиліним вперше прокоментував аварію літака Embraer у Тверській області, одним з пасажирів якого був засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Главу військової компанії Пригожина путін "назвав талановитою людиною складної долі", яка завжди добивалася "потрібних результатів". "Подробиці" публікують повний текст коментаря російського диктатора щодо аварії літака Пригожина.

Что касается этой авиационной катастрофы, то, прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились - а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер", - хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.

Работал не только у нас в стране - и с результатом работал - но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.

Но что точно совершенно - мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета - они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы - технические экспертизы и генетические. На это нужно какое-то время.