Британія виділила 11,5 млн фунтів стерлінгів (понад 14,5 млн доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

Про це повідомляє Департамент підвищення рівня, житлового будівництва та громад Британії.

Зазначається, що ця державна підтримка надається для українців, щоб вони могли відновити своє життя.

Цією допомогою зможуть скористатися до 10 000 українців. Вона буде представлена у вигляді вивчення англійської мови та просування кар'єрними сходами.

Інтенсивна мовна програма включатиме близько 20 годин онлайн-навчання англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів.

Також буде надано додаткову підтримку при працевлаштуванні протягом 12 тижнів, яка включатиме в себе поради щодо того, як знайти роботу, написання резюме та підтримку під час подачі заяв, а також індивідуальні консультації.

"Половина дорослих українців уже знайшли роботу з моменту прибуття, і ця підтримка спрямована на збільшення кількості людей, які працюють, і допомогу зайнятим у працевлаштуванні на більш кваліфіковану і краще оплачувану роботу, що, своєю чергою, сприяє зростанню робочої сили та економіки Великої Британії", - пояснили у Департаменті.