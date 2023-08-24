Трибунал. Як його провести? Чи вдасться зібрати докази? І як щодо компенсації збитків? Пункт "Справедливість" викликає багато запитань.

Відповіді на них шукав наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко. Він поспілкувався з колишнім послом за особливими дорученнями Стівеном Раппом. Той працював у Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді й очолював кримінальне переслідування експрезидент Ліберії. Тож, хто може звинуватити путіна і як довести російського тирана до Гааги. Про все це далі.

"Мир" і "справедливість" - для України поняття взаємопов'язані. Коли тут, у Штатах, говорять про варіанти закінчення війни, постійно використовують термін "just peace". Якщо перекладати, то звучить однаково, що і "просто мир", так і "справедливий мир". Але "просто мир" Україна навряд чи прийме. А от як досягти справедливості? Що вона означає? І чи постануть перед судом всі ті, хто скоював воєнні злочини?

Про це я поговорив із людиною у юридичному світі легендарною - послом Стівом Раппом. Він працював у міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді. Був головним прокурором на спецсуді щодо С'єра-Леоне й очолював кримінальне переслідування експрезидента Ліберії. Барка Обама запросив його у свою адміністрацію спецпредставником із розслідування воєнних злочинів.

Тобто він знає із середини, як працює Міжнародний судовий механізм.

Отже, кого чекають на Гаазькій лаві підсудних - дізнаєтеся просто зараз із нашої розмови.

Коли мова заходить про міжнародне правосуддя, то одразу згадують Гаагу. Тим більше, що Міжнародний кримінальний суд і взяв до розгляду "український кейс", і навіть видав безпрецедентний ордер на арешт путіна - у справі про викрадення дітей з окупованих територій. Але насправді процесом тільки у МКС - не обмежитися, цей суд по одній справі здатен взяти до себе лише кілька обвинувачених із найбільш гучними прізвищами! Тому потрібні різні правові механізми одночасно, щоб у підсумку говорити про справедливість.

Ви вірите, що в якийсь момент справедливість таки з'явиться, що і найманці, і російські військові - від виконавців до самого верху - будуть притягнуті до відповідальності?

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Я вірю, що тут буде справедливість. Очевидно, що це багато в чому залежатиме від успіху України у цій війні, щодо якого, думаю, всі ми налаштовані оптимістично. Але все-таки ж таки прийде момент, коли можна буде добитися видачі деяких головних підозрюваних у цій справі. Трибунал щодо Югославії, де перебував Мілошевич, висунув обвинувачення у травні 1999 року, коли він ще був президентом Югославії. І люди казали: це ж божевілля… А через 9 місяців його вже передали до Гааги. Тому я і думаю, що така ж ситуація може бути й тут. І найважливіше - вже зараз будувати ці справи, і зробити доказову базу максимально сильною.

Будуючи цю доказову базу, ми вже маємо остаточно визначитися який суд розглядатиме це у фіналі, чи на цій стадії це не обов`язково?

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Це поки не обов'язково. У багатьох ситуаціях трибунали взагалі створювалися лише після завершення конфліктів. Але, звісно ж, їм потрібні докази. І щоразу перевіряли, а як вони зібрані? Переконалися, що докази не підроблені; кликали експертів, щоб перевірити та підтвердити цю інформацію. І робота, яку виконують зараз українці - і прокуратура, і місцеві неурядові організації - може напряму вплинути на результат. Щодо Міжнародного кримінального суду, то він має юрисдикцію щодо злочинів, скоєних в Україні. Так, тут є винятки. Це стосується лише воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду, і - під питанням - злочину агресії. І зараз якраз є сильною позиція вашого уряду - щодо створення окремого трибуналу, який би розглянув всі злочини, скоєні росіянами. Адже ця агресія почалася набагато раніше ніж 24 лютого 2022 року - в цей день, в момент вторгнення, вона лише стала очевидна для всіх.

Те, що такий окремий процес потрібен - згодні й у Києві, і у Вашингтоні. Розбіжності поки лише щодо статусу. Проводити процес в Україні - за національним законодавством, але із запрошеними іноземними юристами? Чи все ж скликати міжнародний трибунал? Мій співрозмовник якраз прихильник другого варіанту.

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Я - за міжнародний трибунал. І моя позиція тут збігається із думкою президента Зеленського та українського уряду. І ми маємо прецеденти, чому це можна зробити. До того як прийти в Держдеп, я ж був головним прокурором Спеціального суду щодо Сьєрра-Леоне. І там мені вдалося засудити колишнього главу Ліберії, який у Сьєрра-Леоне, взагалі ніколи не був. Але ми таки змогли осудити його за злочини, які він скоїв у цій країні, завдяки угоді, в якій брала участь ООН. І я думаю, що ми маємо використати цей прецедент. Як варіант - кілька держав можуть об'єднатися і сформувати трибунал, надавши йому міжнародний статус. А це - шлях, щоб притягнути до відповідальності главу іншої держави. Адже, на жаль, для України - одна держава не може переслідувати в рамках своєї правової системи главу держави іншої. Тому Україна і здатна обвинувачувати російських генералів, але не президента, прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ росії за всі ці злочини. Тому Україна і прагне міжнародного процесу.

Це перше, що українців цікавить - особисто путіна реально притягнути до суду?

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Відповідь - так! І навіть якщо на мить відійти в бік від самої війни - є ж воєнні злочини, за які його вже зараз переслідують! Це примусова депортація дітей, і у цій справі є дуже вагомі докази, прокурор каже про 20 тисяч таких випадків - і є навіть дані, що їх набагато більше. Тож немає жодних сумнівів - якби Путін летів завтра через Париж, французька поліція могла б його заарештувати та відправити до Гааги. І вони б це зробили! Зобов'язані! Тому він і "невиїзний". І це ж могло статися, якби він поїхав до Йоганнесбурга на саміт БРІКС. Але, звісно, є й інші злочини. І Міжнародний кримінальний суд працює над ними - це ж і напади на цивільну інфраструктуру, які є настільки масовими й настільки не пов'язані з війною, що це вже спроба тероризувати цивільне населення. І путін може відповісти за це - якщо довести, що він віддавав ці накази. А ще МКС вивчає злочини проти людяності, і навіть у геноциді тут може фігурувати.

Але якщо справа піде до МКС, навіщо тоді ще й окремий трибунал? Навіщо "розпиляти" зусилля замість того, щоб сконцентруватися на одному процесі, умовному "новому Нюрнберзькому трибуналі"?

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Розгляд злочинів у МКС зазвичай триває кілька років. У всіх потужні захисники - і довести відповідальність іноді дуже складно. Окрім цього, цей суд ніколи не переслідував понад шість осіб за будь-якою справою. І навіть у цьому випадку проводить слухання із трьома-чотирма з них. Тому Міжнародний кримінальний суд просто не зможе притягнути до відповідальності всіх.

Я більш ніж впевнений, що наші глядачі хотіли б наостанок почути від вас - якщо навіть 5-6 людей - таких як пригожин, путін, шойгу, герасимов разом із тими, кому вони віддавали прямі накази - одного дня з'являться на лаві підсудних - яким потенційно може бути вирок, яке покарання?

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):

Цікавість тут зрозуміла. В інших судах, наприклад, у Нюрнберзі, очевидно це був би смертний вирок. Але міжнародне право це зараз не дозволяє. Максимальне покарання, яке може присудити МКС - це 30 років ув'язнення. Але зважаючи на вік всіх цих політичних лідерів і командувачів - для них це означає пожиттєвий термін.

Дякую за розмову і за Ваш час.

Стівен Рапп, спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів (2009-2015):