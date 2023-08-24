Національний банк України представив нові пам’ятні монеті "Сміливість бути. UA", присвячені сміливості української нації. Вони символічно введені в обіг до 32-ої річниці Незалежності України, повідомляє НБУ.

Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота - не менше ніж 0,00009 г).

Категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", діаметр - 38,6 мм. Тираж срібної монети - до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі - малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель - Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) “камінь-бетон” непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках.

Тираж монети з нейзильберу - 75 000 штук.

Автори ескізів цих знакових для кожного українця пам’ятних монет - київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор - Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").