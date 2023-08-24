США планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 у вересні - NYT [ Редагувати ]
Пентагон має намір розпочати тренування пілотів України на винищувачах F-16 на території Сполучених Штатів Америки вже у вересні.
Видання нагадує, що ще минулого тижня представники Міноборони США заявляли, що американці візьмуться за навчання українських пілотів, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу в цьому питанні.
Наразі ж позиція Вашингтона щодо тренування пілотів змінилася. Бійці Повітряних сил ЗСУ проходитимуть навчання і в США, як тільки Україна їх визначить.
Як уточнюють журналісти, неясно, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.
У NYT зазначають, що про рішення щодо навчання можуть офіційно оголосити вже сьогодні, 24 серпня.
"Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні", - наводить видання слова неназваного американського чиновника.
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