Деокупований Ізюм поступово відновлюється [ Редагувати ]
Понівечені будинки, катівні та масові поховання. Після деокупації Ізюма на Харківщині правоохоронці знайшли тіла 450 загиблих. В лісах навколо міста поховання закатованих. В братських могилах - цілі сім'ї... Але життя перемагає: місто зараз поступово відбудовують, туди повертається життя. Наша кореспондентка Світлана Шекера побувала в Ізюмі. Її репортаж - далі.
Таким побачили Ізюм журналісти одразу після деокупації.
Сліди від обстрілів зяяли немов живі рани. А ще згарища після пожеж, які нікому було загасити.
І все навкруги, навіть саме повітря було сповнене болем.
А це - вже літо 2023. І хоча шрами від снарядів нікуди не поділися, на центральній площі - квітнуть троянди й виграває фонтан. Та крок далі до житлових мікрорайонів - і серце стискається від нагадування про страшні обстріли. Офіційно: пошкоджено 80% будинків. Такі, як ось цей, на вулиці Пам'яті. На нього рашисти скинули авіабомбу. Відновити неможливо.
Максуда Руденко, начальник управління ЖКГ Ізюмської міської ради:
9 будинків потрапили в програму на капітальний ремонт, і ще на 4 будинки у нас зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація. У 22 будиночках ще в цьому році почнуться ремонтні роботи.
Допомагають і держава, і благодійні фонди, і волонтери.
Олена Домброва, голова ОСББ:
До цього вікна були забиті тим, хто чим міг. Були забиті USB, були забиті клейонкою, люди утеплялися, як могли.
Минулої зими, згадує пані Олена, яка живе в цій 9-поверхівці, централізоване тепло їм так і не дали.
Олена Домброва, голова ОСББ:
На ту мить повернулося дуже мало людей, і тому ми не могли перевірити систему опалення, і включить опалення було неможливо, небезпечно.
Рятувалися обігрівачами. Цього року, запевняють у мерії, тепло подадуть у половину багатоповерхівок.
Максуда Руденко, начальник управління ЖКГ Ізюмської міської ради:
Ми закупили 10 котелень, три вже поставлені, вони будуть обслуговувати 9 будинків багатоповерхівок. Ще 7 очікуємо.
Тож в Ізюм повертаються люди. Нині тут вже 23 тисячі жителів. До війни було - 49 тисяч.
Районна лікарня після обстрілів практично зруйнована. Все що можна було винести - окупанти викрали. Навіть проводку зі стін вирвали. А томограф, який встиг пропрацювати до війни лише місяць, розтрощила бетонна плита після бомбардування.
Андрій Токов, рентгенолог:
Нам встановили новий комп'ютерний томограф, більш сучасний, ніж той, що в нас був.
Працювати з новим апаратом вчиться пан Андрій - ізюмський лікар. Він повернувся із західної України, попри всі пропозиції лишитися.
Вдома краще.
І так вирішила половина лікарів.
Дмитро Зінов'єв, генеральний директор Ізюмської центральної міської лікарні ім. Піщанської Богоматері:
На даний час у нас відкрите відділення хірургічне, травматологічне, терапевтичне, також працюють лор-лікарі, офтальмологічна служба, функціональна діагностика, УЗД, ендоскопія, стоматологи, жіноча консультація.
Думають ізюмчани, і чим зайняти своїх дітей, яких тут все більше. У місцевій дитячій бібліотеці хочуть зробити для них хаб.
Андрій Кондратюк, засновник благодійного фонду:
Дитині ніде піти, немає садочка, в мене дочка плаче буває, бо скучає за дітьми. Тут буде збір дітей, діти будуть взагалі спілкуватися, займатися. Буде комп'ютерний клас, електронна бібліотека.
Дитяча і доросла бібліотеки пошкоджені після авіаудару по сусідній площі. Книжки, які викинуло на вулицю - люди збирали на розпал, рятуючись від морозів. Але українську літературу зберегли. Навіть від окупантів, які на неї полювали!
Оксана Завгородня, директорка міської центральної бібліотечної системи:
Ми їх з переднього фону нашого фонду заховали, і таким чином ми їх зберегли.
Залу бібліотеки відновлюють за кошти, які зібрав відомий італієць, онук письменника Джанні Родарі, Марко.
Це я малюю Мавку, це сучасний мультфільм. А поруч із Мавкою будуть намальовані козаки.
Та головна проблема для тих, хто повернувся - відсутність роботи.
Оксан, жителька Ізюма:
Держслужбовці, які були й приїхали й досі працюють, медики та всі інші, а всі, хто був на заводі, хто був ще десь - залишилися не задіяні.
Відновитися буквально з попелу й дати роботу іншим - намагаються підприємці. Руслана із батьком до війни мали дві крамниці. Та після окупації лишилися ні з чим.
Руслана Жидкова, підприємиця:
Пограбували все, і дім, і товар. Повністю все. Вдома познімали навіть плінтуса.
Три місяці тому дівчина повернулася до Ізюма. І почала з батьком все з нуля.
Руслана Жидкова, підприємиця:
Завдяки тому, що батько в цьому бізнесі вже дуже багато років, і в нас є наші постачальники, то в нас багато планів, багато ідей, багато натхнення.
Люди, які повертаються до рідного Ізюму - налаштовані оптимістично. Щоденною працею вони вичищають сліди мороку, який принесли на їхню землю росіяни.
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