Та головна проблема для тих, хто повернувся - відсутність роботи.

Понівечені будинки, катівні та масові поховання. Після деокупації Ізюма на Харківщині правоохоронці знайшли тіла 450 загиблих. В лісах навколо міста поховання закатованих. В братських могилах - цілі сім'ї... Але життя перемагає: місто зараз поступово відбудовують, туди повертається життя. Наша кореспондентка Світлана Шекера побувала в Ізюмі. Її репортаж - далі.

Таким побачили Ізюм журналісти одразу після деокупації.

Сліди від обстрілів зяяли немов живі рани. А ще згарища після пожеж, які нікому було загасити.

І все навкруги, навіть саме повітря було сповнене болем.

А це - вже літо 2023. І хоча шрами від снарядів нікуди не поділися, на центральній площі - квітнуть троянди й виграває фонтан. Та крок далі до житлових мікрорайонів - і серце стискається від нагадування про страшні обстріли. Офіційно: пошкоджено 80% будинків. Такі, як ось цей, на вулиці Пам'яті. На нього рашисти скинули авіабомбу. Відновити неможливо.

Максуда Руденко, начальник управління ЖКГ Ізюмської міської ради:

9 будинків потрапили в програму на капітальний ремонт, і ще на 4 будинки у нас зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація. У 22 будиночках ще в цьому році почнуться ремонтні роботи.

Допомагають і держава, і благодійні фонди, і волонтери.

Олена Домброва, голова ОСББ:

До цього вікна були забиті тим, хто чим міг. Були забиті USB, були забиті клейонкою, люди утеплялися, як могли.

Минулої зими, згадує пані Олена, яка живе в цій 9-поверхівці, централізоване тепло їм так і не дали.

Олена Домброва, голова ОСББ:

На ту мить повернулося дуже мало людей, і тому ми не могли перевірити систему опалення, і включить опалення було неможливо, небезпечно.

Рятувалися обігрівачами. Цього року, запевняють у мерії, тепло подадуть у половину багатоповерхівок.

Максуда Руденко, начальник управління ЖКГ Ізюмської міської ради:

Ми закупили 10 котелень, три вже поставлені, вони будуть обслуговувати 9 будинків багатоповерхівок. Ще 7 очікуємо.

Тож в Ізюм повертаються люди. Нині тут вже 23 тисячі жителів. До війни було - 49 тисяч.

Районна лікарня після обстрілів практично зруйнована. Все що можна було винести - окупанти викрали. Навіть проводку зі стін вирвали. А томограф, який встиг пропрацювати до війни лише місяць, розтрощила бетонна плита після бомбардування.

Андрій Токов, рентгенолог:

Нам встановили новий комп'ютерний томограф, більш сучасний, ніж той, що в нас був.

Працювати з новим апаратом вчиться пан Андрій - ізюмський лікар. Він повернувся із західної України, попри всі пропозиції лишитися.

Вдома краще.

І так вирішила половина лікарів.

Дмитро Зінов'єв, генеральний директор Ізюмської центральної міської лікарні ім. Піщанської Богоматері:

На даний час у нас відкрите відділення хірургічне, травматологічне, терапевтичне, також працюють лор-лікарі, офтальмологічна служба, функціональна діагностика, УЗД, ендоскопія, стоматологи, жіноча консультація.

Думають ізюмчани, і чим зайняти своїх дітей, яких тут все більше. У місцевій дитячій бібліотеці хочуть зробити для них хаб.

Андрій Кондратюк, засновник благодійного фонду:

Дитині ніде піти, немає садочка, в мене дочка плаче буває, бо скучає за дітьми. Тут буде збір дітей, діти будуть взагалі спілкуватися, займатися. Буде комп'ютерний клас, електронна бібліотека.

Дитяча і доросла бібліотеки пошкоджені після авіаудару по сусідній площі. Книжки, які викинуло на вулицю - люди збирали на розпал, рятуючись від морозів. Але українську літературу зберегли. Навіть від окупантів, які на неї полювали!

Оксана Завгородня, директорка міської центральної бібліотечної системи:

Ми їх з переднього фону нашого фонду заховали, і таким чином ми їх зберегли.

Залу бібліотеки відновлюють за кошти, які зібрав відомий італієць, онук письменника Джанні Родарі, Марко.

Це я малюю Мавку, це сучасний мультфільм. А поруч із Мавкою будуть намальовані козаки.

Та головна проблема для тих, хто повернувся - відсутність роботи.

Оксан, жителька Ізюма:

Держслужбовці, які були й приїхали й досі працюють, медики та всі інші, а всі, хто був на заводі, хто був ще десь - залишилися не задіяні.

Відновитися буквально з попелу й дати роботу іншим - намагаються підприємці. Руслана із батьком до війни мали дві крамниці. Та після окупації лишилися ні з чим.

Руслана Жидкова, підприємиця:

Пограбували все, і дім, і товар. Повністю все. Вдома познімали навіть плінтуса.

Три місяці тому дівчина повернулася до Ізюма. І почала з батьком все з нуля.

Руслана Жидкова, підприємиця:

Завдяки тому, що батько в цьому бізнесі вже дуже багато років, і в нас є наші постачальники, то в нас багато планів, багато ідей, багато натхнення.

Люди, які повертаються до рідного Ізюму - налаштовані оптимістично. Щоденною працею вони вичищають сліди мороку, який принесли на їхню землю росіяни.