"Вони повинні поважати нас, бо ми боремось не лише на змаганнях" - Харлан [ Редагувати ]
Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, що джерелом її сили стала шалена підтримка українців. Про це спортсменка заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Я вчинила так, як вважала за потрібне. І мені звісно трохи легше дихати - я вдома. І коли це тільки сталось, я побачила всю підтримку, яку надала мені наша країна, всі люди і не тільки в нашій країні, але й поза нею. Дві доби між змаганнями були нескінченні. Я дуже мало спала, їла. Але це такі наслідки стресу. І мені здається, що це нормально. Тому я прийняла цю ситуацію, я побачила як мене підтримують вдома і наступного дня все почало змінюватись на краще. Без українців я б не змогла, тому що коли це все відбулось - мене просто емоційно не було. Це мене морально вбило", - зазначила Харлан.
Вона додала: "Те, що вони змінили правила - це перший крок назустріч спортсменам України. Вони повинні поважати наш вибір і те, що зараз ми боримося не тільки на змаганнях. Побачимо, що буде далі".
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