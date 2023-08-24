Приємна місія - передати пакунок від рідних та вітання від односельців захиснику, в якого сьогодні День народження.

Без них важко уявити український фронт. З перших днів війни вони допомагають українським захисникам всім чим лише можна - від амуніції до дороговартісної техніки та машин. І не тільки купують все це, але й доставляють бійцям на передову, щоразу долаючи тисячі кілометрів, наражаючи себе на небезпеку.

Герої нашого наступного сюжету - жителі прикарпатського села Лісний Хлібичин - вже втратили лік, скільки разів здійснили таких вояжів до своїх бійців-земляків. Разом із волонтерами проїхалися і наша кореспондентка Жанна Дутчак.

Центр прикарпатського села Лісний Хлібичин нагадує справжній мурашник. Туди-сюди бігають місцеві. Завантажують до бусу великі коробки. Селяни квапляться, бо вже за кілька годин автівка вирушає в чергову поїздку на фронт.

В ЗСУ з Лісного Хлібичина на різних напрямках нині служить сімдесят чоловіків. І селяни опікуються своїми воїнами-землякам.

З перших місяців війни постійно навідуються до них на схід, і щоразу - з чималим вантажем.

Іван П'ятничук, житель села Лісний Хлібичин:

Це за останній місяць вже четверта поїздка, у нас із продуктів майже нічого такого і не залишилось, що люди давали і присилали із-за кордону.

На передову везуть і цього "залізного коня".

Цей пікап жителі села придбали закордоном ще декілька місяців тому. Машина вже побувала на передовій. І виконала не одне бойове завдання, поки не зламалась. Сільські волонтери забрали її з фронту і швидко відремонтували.

Василь Плещук, житель села Лісний Хлібичин:

У нас є хлопці механіки. Привозимо, розбираємо до гвинтика, і збираємо.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Машина вже на лафеті, смаколики, будматеріали та електроніка завантажені до бусу. На годиннику майже 9 вечора, і ми готові вирушати в дорогу. До місця призначення - понад тисяча двісті кілометрів.

Їдемо утрьох. Мої супутники - Віталій та Михайло. Поки один за кермом, інший - на задньому сидінні намагається відпочити й трохи подрімати. Вже за Тернополем - перша "неприємність" - з ладу виходить бус.

Так, ремінь цілий, його просто скинуло… Добре, я зараз ремінь натягну - це не проблема...

Та поломка виявилася набагато серйознішою, ніж здавалася спершу.

Поки що ми не можемо їхати. Простими словами - натяжний ролик вийшов з ладу і скинуло нам ремінь.

Ніч, порожня траса, поле й ліс… Волонтери кілька годин намагаються "реанімувати" авто... Але - безуспішно. Врешті відчіпляють лафет і повільно на аварійках "сунуть" до міста шукати допомоги.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

На годиннику 4 ранку, ми досі у Тернополі. Полагодити машину нам так і не вдалося. Ми доїхали до найближчої автозаправки й прийняли рішення - тут залишаємо Віталія на поламаному спринтері, він буде чекати ранку. Вже ранком звернеться в автосервіс, можливо, йому вдасться швидко полагодити авто і він нас наздожене. А тим часом ми з Михайлом вирушаємо на пікапі до Костянтинівки.

Михайло, як і більшість його односельців - волонтерить із перших днів війни. Свої поїздки на схід вже давно перестав рахувати.

Михайло Остап'юк, волонтер:

Я думаю, що їх понад тридцять. Плюс-мінус 35-34. Боюся помилитися. Ніколи не думав і не планував, що буду знати дороги Донецької, Харківської й всієї лінії фронту краще, ніж знаю своєї, рідної Франківської області.

Зазвичай, одна поїздка займає три-чотири дні, каже волонтер.

Михайло Остап'юк, волонтер:

У один напрямок не їдеться, їдеться по лінії фронту від Запоріжжя до Донецька, а інколи й до Купянська, тому що 70 осіб, і немає такого, що двоє є десь в одному місці. Тому просимо десь зійтися чи в Дружківці, чи в Костянтинівці, чи в Лимані.

Тим часом Віталій полагодив спринтер. Наздогнав нас у Кропивницькому. І прямуємо далі знову разом.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

На домовлене місце ми планували прибути о п'ятій вечора. Хлопці мали лише пару годин, аби забрати авто. Але поломка в дорозі сильно вибила нас із графіку. на годиннику майже 11 вечора, а ми лише заїжджаємо на Донеччину. Чекати на нас так довго бійці не можуть. Тож, ми домовились, що залишимо машину ближче до лінії фронту - в їхніх односельців-побратимів.

Кілька годин на сон в машині, і знову - в дорогу. На ранок нарешті дістаємося в перший пункт призначення - одне із деокупованих сіл Харківщини. Волонтерів тут вже чекають.

Тарас пішов на фронт добровольцем ще торік у березні. І вже півтора року - на "нулі". Зізнається: без допомоги земляків було б скрутно.

Тарас, військовослужбовець ЗСУ:

Вже мені передали чотири дрони. Волонтери мої - супер, що треба, їм дзвоню. Мені вже буває стидно дзвонити, але Міша каже: дзвони, кажи, що треба - знайдемо.

Перша машина, яка з'явилася в його підрозділі - була від односельців.

- Тут був приліт, тут осколок. Треба переробити, аби робив передній міст. - За скільки треба? - Хоча б за два тижні.

Волонтери забирають автівку. А бійцю віддають клямри для будівництва бліндажів, а ще - смаколики. Перш ніж ми їдемо далі, бійці пригощають нас кавою на їхній кухні.

Прощаємось і мчимо далі. Кілометри по бездоріжжю. Не так давно тут точилися запеклі бої, після яких залишились розбомблені села та "лисі" посадки.

Віталій Барабаш, волонтер:

Якщо в когось є якісь проблеми, чи хтось вважає, що у нього щось погано, йому б не пошкодило поїхати сюди й побачити це все своїми очима. Це все зруйноване. Одне бачити - це через телефон чи телевізор, а друге - це побачити вживу.

Лиман, Слов'янськ, Краматорськ - проїжджаємо місто за містом. І всюди нас чекають. Бійці приїжджають прямо з позицій, аби побачитись із земляками.

Позивний "Френк", військовослужбовець ЗСУ:

Попросив я наших волонтерів, і вони швидше, як за два тижні привезли рацію, яка нам дуже потрібна.

І ось - залишилась остання зупинка. І приємна місія - передати пакунок від рідних та вітання від односельців захиснику, в якого сьогодні День народження.

Мирослав, військовослужбовець ЗСУ:

- Мама вам подарунок, а Ви мамі що? - Теж подарунок. - Який? - Собачку. Мама сама хотіла собачку, у нас вдома вже старенький, тепер буде новенький.

Везе додому хвостатого і боєць із позивний "Вусач".

Вона до нас прибилася. Вона мені сподобалась, везу додому. Маю дома дівчинку, буду мати ще одну. Я до неї привик уже.

Чоловік доброволець з Івано-Франківська, на війні - вже півтора року. У відпустку їде вперше. Пропонуємо підвезти. І з Донеччини - всі разом вирушаємо додому.

Жанна Дутчак, кореспондентка: