Вже вдруге початок занять у школах України припадає на воєнний час. Так, цьогоріч навчальний рік в Україні традиційно стартує з 1 вересня, а закінчується 28 червня. Школярів також чекатимуть певні зміни у навчанні. Про все це - у матеріалі "Подробиць".

Навчання в трьох форматах

Єдиної схеми шкільного навчання в Україні знову, як і в минулому році, не буде. У листі міністра освіти Оксена Лісового, адресованому керівникам обласних та Київської міської військових адміністрацій, вказано, що освітній процес може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (змішаним режимом).

очний режим, тобто звичне офлайн-навчання (класи, парти), запроваджується тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу Повітряна тривога. Якщо укриття замалі, передбачене позмінне навчання;

змішаний режим - це коли практичні або лабораторні заняття проводитимуть очно, а лекційні - онлайн. При цьому, наголошують у МОН, у початковій школі бажаним є саме очний режим;

дистанційний режим - навчання онлайн.

До 1 вересня усі ОВА та засновники закладів освіти мають визначитися із формами навчання у своїх регіонах.

Новий предмет

Враховуючи ситуацію, яка через війну склалася в Україні, з початку нового навчального року в школах введуть дисципліну, на якій навчатимуть домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості. Зміни стосуватимуться предмета "Захист України". Під час занять вчителі приділятимуть більше уваги здобуттю учнями практичних знань та життєво важливих навичок.

Окрім того, в ході ознайомлення з дисципліною, учні освоять механізм керування дронами та зможуть добре орієнтуватись на місцевості. Принаймні, цього, за словами міністра, прагнуть самі діти.

Навчання літом

За рішенням Кабінету Міністрів навчальний рік завершиться 28 червня 2024 року. При цьому організацію початку навчання мають забезпечити обласні військові адміністрації та директори шкіл - залежно від безпекової ситуації у кожній області.

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