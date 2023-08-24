Благодійникам за кордоном важливо бачити, що кожен українець - і дорослий, і малий - намагається робити все заради перемоги.

Якщо виборювати незалежність, то від малого до дорослого, від Заходу до Сходу. У невеличкому гірському селі Великий Рожин на Івано-Франківщині чоловіки пішли на фронт. А діти розфарбовують тубуси від протитанкових ракет, аби продати та назбирати грошей на допомогу.

Про дитяче волонтерство дізналися у Лондоні, де також продають розмальовані тубуси з Івано-Франківщини. Британці зібрали гроші й от до України вже прибула машина швидкої допомоги, яких не вистачає на прифронтових територіях.

Урок малювання. У художній школі села Великий Рожин замість альбомних аркушів діти використовують протитанкові ракетні тубуси.

Карпати, лелеки, вишиванка, хліб, тризуб. Школярі зображують на тубусах те, що в кожного на думці. Вчитель лише допомогає втілити ідею.

Наталія Сащук, вчителька дитячої художньої школи с. Великий Рожин:

Малюнками ми хочемо показати красу України, тобто все, що є українське, щоб воно пішло на передній план, щоб бачили всі, щоб не забували про родючі землі, про символи, про Карпати, про лелеки. Про хліб і сіль - без чого України не існує.

Поруч із картою України - карета швидкої допомоги. Аліна вимальовує те, що нині так потрібно на фронті. Вона точно знає, бо її дядько просто зараз там, на передовій.

Аліна Андрецуляк, учасниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Я малюю "швидку" і мрію, щоб ця "швидка" була на фронті там, де воює мій дядько Микола. Там необхідна "швидка", бо на фронті там дуже багато поранених.

"Швидких" на фронті справді не вистачає - каже Віктор. Чоловік - разом з іншими селянами з Великого Рожину - боронив країну на Запорізькому напрямку. Нині демобілізований. Торік у червні отримав контузію. Каже, на всю бригаду тоді була лише одна справна карета швидкої допомоги.

Віктор Глудовюк, демобілізований:

"Швидка" наша була поломана. І ми чекали поки її відремонтують. Це не екстрене, це не тільки поранення і так далі. В когось там живіт, в когось там те. Треба повести на обстеження, а немає нічого, не було.

За підтримкою селяни звернулися до діаспори у Лондоні. Там провели аукціон - лотами стали 4 розфарбовані дітьми тубуси.

Василина Никифорак, керівник проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Було вирішено, що можуть діти взяти участь в аукціоні. І таким чином ми стали партнерами фонду, і вирішило управління фонду, що нашим діткам надається машина швидкої допомоги.

Одним із лотів на аукціоні стала робота Марти. Дівчина зобразила на тубусі вишиванку.

Марта Якимюк, учасниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Хотілося допомогти їм, показати, що ми їх підтримуємо.

Марта і ще кілька учнів художньої школи - з Івано-Франківщини прямують до Львова. Там мають зустріти волонтерів із Лондона. З Великої Британії до нас їде карета швидкої.

14-річний Ламін має намір стати військовослужбовцем. Захищати країну вирішив після того, як побував у деокупованих селах і містах Київщини та побачив, що таке насправді "руський мир".

Ламін Доготар, учень 9-го Великорожинського ліцею:

Їхав у Київ в лікарню через Ірпінь. Дома розвалені, обстріляні танки, якісь черевики були... Це мене розізлило, і я вирішив цих москалів знищувати.

З короваєм і прапором України школярі зустрічають волонтерів із Лондона у Львові.

Джон, волонтер із Великої Британії:

Все це дуже гарно, і ми вдячні за вашу підтримку. Багато людей у Великій Британії та по всій Європі намагаються допомогти вам. Але це не так важливо у порівнянні з тим, що робите ви, захищаючи інших людей. Ми дякуємо вам!

Від початку великої війни британські волонтери передали до України вже 34 машини швидкої допомоги. Ця - 35. Її доставили саме завдяки зусиллям дітей із невеличкого села на Івано-Франківщині.

Джон, волонтер із Великої Британії:

Перша місія, яку наш фонд здійснив, відбулася торік 6 березня. Відтоді ми доставляємо до України машини швидкої допомоги. Гроші збираємо на великих благодійних заходах. Кожну зібрану копійку витрачаємо на "швидкі".

Волонтери кажуть: їх дійсно вразила майстерність українських дітей. Благодійникам за кордоном важливо бачити, що кожен українець - і дорослий, і малий - намагається робити все заради перемоги.

Олена Головчук, волонтерка із Великої Британії:

Зараз життя в Британії стало надзвичайно дороге, і інфляція, яка впливає на проживання людей, тому збирати кошти надзвичайно важко, в людей менше грошей. І тому переконати когось, що вам щось потрібно, для того, щоб передавати Україні, особливо якщо вони живуть на острові - дуже важко.

Машина "швидкої" вирушає на Івано-Франківщину, звідки згодом її відправлять на фронт. Британські волонтери запевняють: робитимуть усе, щоб українці отримували допомогу до останнього дня війни.