Коли ворогу не вдалося вбити нас зброєю, він спробував заморити холодом. Україна вижила попри масштабні атаки росії на енергетичні об'єкти минулої осені та зими. Втім ворог не полишить спроби зробити й прийдешню зиму важкою для нас. Використання росією холоду як зброї перетворилися на регіональну та міжнародну загрозу, - йдеться в президентській Формулі миру.

Енергетична безпека: що потрібно зробити, щоби атака на енергосистему України не стала прецедентом для терористичних режимів? Про принципи енергетики майбутнього й архітектуру світової безпеки - далі.

Ставка на блекаут.

Холод - як зброя.

Якщо кремль не зупинити, енерготерор - поповнить арсенал засобів війни.

Архітектура енергобезпеки 21 століття закладається в Україні. Як її досягти шляхом практичної реалізації Формули миру - далі.

Ми на одній з найпотужніших українських ТЕС, яка здатна виробляти до 1 гігават електроенергії й живити населення 3 областей. Російські ракети сюди "прилітали" вісім разів.

Петро, директор ТЕС:

Була знищена частина обладнання на відкритому розподільчому пристрої. І той трансформатор, що був перед цим - пряме попадання. Суму збитків оцінювали на десятки мільйонів.

Новим трансформатором підприємство забезпечило "Укренерго", ще частиною обладнання, зокрема вимикачами - донори. Зараз тут наповну тривають і планова ремонтна кампанія, і роботи з відновлення.

Петро, директор ТЕС:

Ми плануємо цю роботу завершити десь до Нового року. При умові, що решта обладнання до цих вимикачів ще буде поставлена.

Із 6 енергоблоків, узимку в роботу виведуть 5, - розповідає керівництво ТЕС. З них - три вже працюють, ще два - в ремонті. Шостий блок - залишиться в консервації.

Ярина Марків кореспондентка:

За словами директора станції, відновлювальні роботи на ТЕС виконані приблизно на 80%. Решту планують завершити до початку опалювального сезону.

Понад 1000 російських ракет і дронів. 271 влучання. 50 відсотків енергосектору пошкоджено чи зруйновано. І збитки. Понад 11 мільярдів доларів. Це оцінки російського енерготерору України від Світового банку. Та навіть ці числа - не остаточні. Наразі в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія енергооб'єктів.

Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України:

Першочергово фокус був саме на атомній генерації. 5 атомних блоків вже вийшли з ремонту. Загалом наша система потребує 1,7 гігавата до початку зими. Ми вже третину шляху пройшли - більш ніж 540 мегаватів з'явилися в системі.

Зробити "краще, ніж було". Багаторівневий захист енергооб'єктів шляхом їх укріплення та децентралізації - одне із ключових завдань підготовки України до наступного опалювального сезону. Енергетична безпека лежить в основі Формули миру Президента Зеленського. "Укренерго" звітує: магістральна мережа готова працювати без обмежень:

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Найгірший сценарій полягає в тому, що будуть повторні масовані атаки, і відповідно ми зараз займаємось відновленням і укріплення інженерним наших об'єктів для того, щоб мінімізувати ризики пошкодження, знищення обладнання і так далі.

Ще одне завдання - створення резервних схем живлення. В разі пошкодження основних, вони дозволять забезпечити споживачів електроенергією взимку. Щодо обладнання - маємо допомогу від міжнародних партнерів, але її недостатньо - резюмує заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України:

На цей момент ми отримали більш ніж 10 т вантажів від більш ніж 30 країн світу, які ми розподілили на більш ніж 120 енергетичних компаній в Україні як приватного, так і державного сектору.

Наступною невіддільною складовою формування енергетичної безпеки України в контексті Формули миру - є децентралізація - створення енергетично самодостатніх регіонів.

Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України:

Ми хочемо перейти на регіональний рівень, тобто на локальний, коли є локальний об'єкт, який генерує електроенергію, і у випадку якоїсь кризової ситуації замикається в ізольований режим, і надає послуги якраз населенню або тим підприємцям, які розташовані на одній з ним території. Це можна досягти шляхом інсталяції газотурбінних установок і генераторів.

А ще - шляхом нарощування потужностей так званої "зеленої" генерації.

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор АОМС "Міжнародна асоціація малих громад":

Потрібно переходити на альтернативні джерела генерації, тому що знову ж таки вони децентралізовані, вони абсолютно чисті в плані викидів. Це вітрова генерація, це сонячна генерація.

Президент Володимир Зеленський наголошує, реалізація "зелених" проєктів - основний акцент під час післявоєнного відновлення. І Україна готова стати одним з європейських хабів сучасної "зеленої" енергетики.

Артем Некрасов, в.о. керівника ДП "Гарантований покупець":

Якщо в нас буде декілька тисяч зелених таких електростанцій, які будуть знаходитися саме для споживача, попри те чи це буде бізнес, чи це буде комунальна установа, чи це буде будівля, у якій будуть забезпечувати електроенергію. То жодних ракет жодної країни не вистачить для того, аби зруйнувати нашу систему.

Щобільше вироблення в Україні чистої "зеленої" електроенергії допоможе Європі остаточно позбутися залежності від російського викопного палива і позбавити агресора інструментів енергошантажу, наголошують в Міненерго.

Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України:

По-перше, ми можемо зберігати газ, який їм необхідний в наших підземних сховищах, а з іншого боку - експортувати електроенергію.

Бо українська та європейська енергосистеми синхронізовані: уряд обговорює можливості розширення імпорту електроенергії в Україні до 2-х гігаватів. А міжнародна спільнота має захистити енергообєкти від фізичного захоплення чи знищення. Аспектів багато - моніторинг безпеки, "енергетична страховка" і ППО, аби закрити небо. На цьому, під час зустрічі з іноземними послами, наголошував прем'єр Денис Шмигаль. Та є ще один аргумент - санкції.

Антон Кучіхідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна":

Шляхом санкційного тиску, шляхом дипломатичного тиску і збільшення технічного забезпечення Сил оборони безпеки України. Так системно вдасться зупинити рашистського агресора і їхні енергетичні провокації.

Експерти переконані: сьогодні ми проживаємо унікальний досвід формування архітектури нової світової безпеки, й українцям у цьому шляху довелось - стати першопрохідцями.