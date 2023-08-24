Галущенко про енергетичні перспективи та результати України [ Редагувати ]
Як Україні вдалося досягти енергонезалежності? І чого нам чекати від цього опалювального сезону? Про наші енергетичні перспективи та результати ми спитали в міністра енергетики - Германа Галущенка. Ексклюзивне інтерв'ю Ніни Коломієць - далі.
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