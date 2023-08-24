Свідки незалежності. Серед західних політиків зараз залишилося не так вже і багато тих, хто пам'ятає, як саме все відбувалося у 1991. Хто і як у Штатах і у Європі ухвалював головні рішення, які сумніви тоді існували. І що цікаво - дуже багато прямих паралелей між тим, що відбувалося тоді, і сьогоднішніми подіями.

Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розшукав американського ексчиновника, через руки якого проходили найсекретніші документи в момент розвалу СРСР.

Отже, чому перші особи США у дев'яностих були дещо скептичними? Чи правильно, що Київ відмовився тоді від ядерної зброї? І які уроки зараз варто винести?

Кажуть історія повторюється. Це і дійсно так. І якщо ми хочемо зрозуміти причини того, чому американська адміністрація весь цей час поки йде війна, часто бувала нерішучою при ухваленні дійсно принципових рішень, варто перенестись туди - у 1991. Момент проголошення Незалежності, момент визнання Штатами цієї Незалежності. Я поговорив про це із чоловіком, що був свідком всіх цих подій.

Посол Сенді Вершбоу - колишній начальник "радянського відділу" Державного департаменту США, ексзаступник генерального секретаря НАТО, він працював на ключових дипломатичних і урядових позиціях, а сьогодні - один з найкращих експертів щодо України й росії.

Про події минулі, без яких не було б й сьогоднішніх - таких, якими ми їх знаємо - наша відверта розмова.

Будинок Державного Департаменту США мало змінився із дев'яностих, коли (так само як і зараз) всіх турбувало "російське питання". І тоді головне питання, яке обговорювали тут: чи розвалиться давній ворог США - Радянський Союз. А якщо так - що у нових реаліях робити американській адміністрації?

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

У 90-му році розпад Радянського Союзу здавався все більш можливим, але не був неминучим. Ідея Горбачова спробувати врятувати СРСР через Співдружність Незалежних Держав або союзний договір - вважали куди більш вірогідним сценарієм. Хоча, можливо, це видавали бажане за дійсне. І багато хто в американській адміністрації, в тому числі президент Буш і держсекретар Бейкер, безумовно, хотіли продовжувати співпрацювати із Горбачовим.

Мій співрозмовник у той момент очолював "радянський відділ" Державного департаменту і був одним із небагатьох, хто вже тоді відстоював ідею незалежності пострадянських республік, і у першу чергу України.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Всіх лякала можливість того, що москва втратить контроль над ядерною зброєю. Але і це ще не все. Я думаю, що це був більше страх перед неконтрольованими змінами в Радянському Союзі, які призведуть до хаосу.

І паралель тут зрозуміла. Як у дев'яностих від прямої підтримки України Білий дім і команду Буша стримували побоювання розвалу СРСР і втрати контролю над ситуацією, то тридцять років потому, за словами багатьох чинних і відставних американських чиновників, американських високопосадовців непокоять такі самі питання. Якщо росія розвалиться після того, як програє, чи не спричинить це хаос ще більший, ніж зараз? Може краще максимально ослабити москву, але не доводити до повної стратегічної поразки? Посол Вершбоу теж бачить цю схожість.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Безумовно. Така сильна схожість. Водночас, очевидно, що ситуація не зовсім однакова. Багато причин для занепокоєння, що через відчай путін або його військові, якщо вони зіткнуться з явною поразкою у війні з Україною, із повним політичним приниженням, що вони можуть вдатися до використання тактичної, навіть стратегічної ядерної зброї. Але все одно - це дуже, дуже схожа ситуація. І, звісно, вона призвело до рішень, про які я шкодую, і про які шкодують багато моїх колег.

Під цими "рішеннями" посол має на увазі у першу чергу затримки із поставками Україні серйозної зброї, послаблення щодо якої з'являються тільки зараз, та й те - неспішно. Бо топполітиків у Вашингтоні знову лякає сценарій, коли російська ядерна зброя опинилася б в руках нових регіональних лідерів чи - ще гірше - військових чи заколотників.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Якщо російська федерація буквально розпадеться (що, безумовно, можливо, враховуючи історію)0 то поширення ядерної зброї або навіть сучасних звичайних озброєнь може стати реальною проблемою.

Повертаючись до історії (а без неї, як бачите, не зрозуміти сьогодення), Вершбоу бачить підгрунтя багатьох процесів (і навіть цієї війни) у бажанні путіна відновити Радянський Союз, розвал якого у Кремлі за рік до вторгнення назвали "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Так, абсолютно. Думаю, це був його початковий мотив. Він, безумовно, хотів відновити контроль над Україною в першу чергу, а також над іншими республіками. Але звичайно, за іронією долі, путін натомість зробив свою позицію все більш слабкою.

Як захиститися від цього? Як гарантувати, що навіть якщо війна в якийсь момент припиниться, росія не збереться із силами й не нападе знову - нехай через 3,5, навіть 10 років.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Членство в НАТО і насправді є єдиним надійним стримуючим фактором проти відновлення російської агресії і єдиною гарантією справжнього, тривалого миру і стабільності, навіть якщо російський режим збережеться знову атакувати.

Посол Вешбоу - саме та людина, із якою варто обговорити ще один сценарій, який останнім часом озвучують на різних рівнях у Вашингтоні. Це пропозиція (і її - маю щодо цього підтвердження - обговорювали у Білому домі, але поки просто як ідею) - надати Україні членство в Альянсі рівно за рік, на Вашингтонському саміті, але лише в тих межах, які держава до того моменту зможе відвоювати. За решту території, мовляв, треба бути взяти зобов'язання боротися лише політичними засобами.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Це цікава ідея, Але це, звичайно, не ідеальне рішення, особливо якщо йдеться про те, що НАТО зобов'яжеться захищати лише територію, контрольовану Україною, а Київ погоджується використовувати лише дипломатичні та політичні засоби для повернення решти території.

В історії НАТО схожий прецедент вже був - коли до Альянсу прийняли Західну Германію. Навіть попри те, що країна ще 35 років після цього була розділеною, що східна частина залишалася у радянському таборі.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Це схоже на курс, якого дотримувалися при об'єднанні Німеччини. НАТО прийняло Західну Німеччину у 1955 році, але не зобов'язувалося захищати територію Німецької Демократичної Республіки, яка політично також була визнана частиною ФРН. Але різниця - що в той момент не було війни, зусиль змінити кордони військовим шляхом.

Ми знов говоримо про історію. І сьогоднішні розмови, мовляв, все могло б бути інакше, якби Україна не віддала ядерну зброю, отримавши натомість Будапештський меморандум, що виявився порожнім - посол Вершбоу не вважає серйозними.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):

Чи зробила б наявність ядерної зброї Україну більш безпечною? Я не впевнений. Знаєте, зброя була на українській території, але значна частина інфраструктури, командування і контролю, систем проти несанкціонованого використання цієї зброї - всього цього в Україні не було. І ситуація могла б бути дуже нестабільною, якби ви просто сказали, "ми все ще ядерна держава". Це могло б призвести до негайного конфлікту не лише між Україною та росією, але й між Україною та Заходом.

Тема, про яку не можна не запитати наприкінці розмови - підтримка України. Так багато спекуляцій, що республіканці хотіли б її згорнути, що бюджети можуть урізати, що майбутні вибори можуть змінити розклад сил - і відповідно, пріоритети.

Олександр Вершбоу, ексзаступник генерального секретаря НАТО (2012-2016):