США вважають, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.

Про це повідомляє прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

Він прокоментував дані про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.

За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнера" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив бригадний генерал.

Він зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.