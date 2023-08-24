Падіння літака Пригожина: Пентагон вважає версію з ППО неточною [ Редагувати ]
США вважають, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.
Про це повідомляє прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.
Він прокоментував дані про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".
"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.
За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.
"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнера" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив бригадний генерал.
Він зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.
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