У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу [ Редагувати ]
Двічі за сьогодні росіяни з артилерії обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. А дроном-камікадзе атакували Марганецьку громаду. Як повідомила обласна влада, минулося без постраждалих.
Тим часом у Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через ракетний удар ворога. Натепер у лікарні перебувають троє людей. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості. Нагадаю, росіяни завдали удару по місту - цієї ночі. Докладніше - в матеріалі Олени Мендалюк.
Ранок Дня Незалежності у Дніпрі почався з ліквідації наслідків ракетного удару - приблизно о 3 ночі ворог поцілив у автовокзал. Постраждало десятеро людей. У них міно-вибухові та осколкові поранення. Троє залишаються в лікарні.
Тетяна - лікарка:
Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки ліктьової, він буде 10 днів отримувати лікування, а двоє інших, думаю десь тиждень будуть на лікуванні амбулаторно.
Вибхова хвиля перетворила МАФи на руїни. З поміж уламків намагається знайти хоч щось вціліле Анатолій. Чоловік з Бахмута. Розповідає, лише кілька місяців тому відкрили тут закусочну.
Анатолій - підприємець:
Приїхали, люди допомогли, якісь виплати від держави, щось зекономили, вирішили відкрити, тому що продовжувати жити потрібно.
Поки не зрозуміло, чи вціліло обладнання та що з меблями, але, чоловік зізнається, рук не опускатиме.
Анатолій - підприємець:
Куди йти, кому ми потрібні. Будемо якось рухатися, Я думаю, що люди допоможуть, є гарні знайомі. Разом, допоможуть.
Майже на 90 відсотків зруйновано і заклад пана Сергія. Техніка, меблі - потрощені. Чоловік радіє лише, що під час ракетного удару не працювали. Бо ж щодня тут знаходиться до 9 людей, могли бути жертви.
Сергій - підприємець:
Я вважаю, що вони - "тварини". Тут багато людей ходить, багато приїжджають. Стріляти по цивільних об'єктах - це так роблять нелюди.
Лише за попередніми підрахунками зруйновано понад 15 МАФів.
Михайло Машков - працівник автовокзалу:
Це сьогодні в нас таке другий раз. Коли вперше влучили, то були б гірші наслідки. Набагато гірші. Було багато людей.
Окрім автовокзалу, вибухова хвиля зачепила готелі й житлову забудову. Вибиті понад два десятки вікон. Вже за кілька днів комунальники обіцяють мешканцям квартир вставити нові вікна, а от підприємці чекатимуть на висновки комісії.
Олександр Степаненко - головний інженер КП "Житлосервіс-5":
Підприємці всі звертаються в "Дію", а також звертаються районні адміністрації. Буде збиратися комісія, будуть акти, підприємці будуть звертатися і буде їм допомога.
За фактом ракетного обстрілу відкрите кримінальне провадження - порушення законів та звичаїв війни.
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