Акт про проголошення незалежності був написаний дисидентом і багаторічним політичним в'язнем радянської системи Левко Лук'яненком.

Тридцять два роки Незалежності. Зараз ми боремося за неї й на фронті, і в тилу. Ця війна - можливість розставити всі історичні крапки над і. Повністю стати незалежними та зупинити постійні спроби hосії захопити нашу державу.

Офіційно, незалежність Україна отримала у 1991 році. До цього, усі спроби стати вільною державою росія намагалась зупинити.

Про наш шлях до незалежності - розкаже Олександр Васильченко.

Свою незалежність від російської імперії, а згодом і радянського союзу українці виборювали століттями. Втім розпочата генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим "перебудова" активізувала процеси, які раніше стримувалися репресіями. Це дало українцям можливість стати незалежними.

Григорій Рій, історик:

Національний рух відродився в діяльності українських дисидентів, в діяльності того, що українці якось продовжували навіть в умовах цієї тоталітарної комуністичної системи боротьбу. Українці продовжували нести ідею, що Україна все-таки може мати свою незалежність, свою власну державність.

8 вересня 1989 року у київській політехніці відбувся з'їзд народного руху України за перебудову. Саме він і став рушійною силою просування України до незалежності. А вже 21 січня 1990 року мільйони українців, взявшись за руки, створили живий ланцюг. Він простягся на 770 кілометрів від Харкова та Донецька до Львова та Івано-Франківська. За неофіційними данними, в акції взяли участь до 5 мільйонів людей. Радянська влада назвала цифру - 450 тисяч.

У липні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет. А вже 2 жовтня в Києві на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) студенти почали голодування, вимагаючи демократизації усіх суспільних процесів і розірвання союзного договору. Ці події отримали назву - Революція на граніті.

Всі ці події привели до того, що 24 серпня 1991 року Верховна рада тодішньої УРСР більшістю голосів ухвалила Акт про проголошення незалежності України.

Леонід Кравчук, Президент України 1991-1994

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять до його історії, свідомості, визначають характер його буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такий рік. Рік той 1991 від Різдва Христового, рік проголошення про державну незалежність України, рік воскресіння народу об'єднаного великою ідеєю свободи.

Акт про проголошення незалежності був написаний дисидентом і багаторічним політичним в'язнем радянської системи Левко Лук'яненком.

Україна незалежна вже 32 роки. Втім нам і досі доводиться захищати свою незалежність від російської агресії.