До самого дня загибелі Євген був на бойових чергуваннях та вильотах, але писав і дзвонив кожного дня.

Б'ється Україна одразу на декількох фронтах. На суші, в морі й в повітрі. Наша наступна історія про льотчика-винищувача з Черкащини Євгена Лисенка. Він отримав почесне Звання Герой України. Посмертно.

Народився Євген Лисенко вже в Незалежній Україні й віддав за неї життя. Загинув 9 березня 2022 у нерівному бою з двома російськими літаками над Житомирщиною. У тій повітряній битві йому вдалось збити одну ворожу машину. Але після влучання в його літак Євген не катапультувався, а відвів палаючий МіГ від села. Ціною свого життя він уберіг мирних людей від смерті.

Станіслав Кухарчук розкаже докладно про історію українського героя.

Старі фотографії, дипломи, форма, нагороди й пам'ять - це все, що залишилось пані Світлані від єдиного сина. Навіть за півтора року після його загибелі жінка не може стримати сліз, а батько взагалі на час зйомок пішов з хати - біль не вщухає.

Світлана Лисенко - мама Євгена:

Особливо, коли поставили пам'ятник - це взагалі дуже тяжко. Ідеш і дивишся, що там твоя дитина. Це все неправильно в житті, тому що діти повинні ховати своїх батьків...

Так само, але від щастя пані Світлана плакала, коли проводжала свого 13-річного Женю до військового ліцею. Служити народу України хлопчик мріяв з дитинства, захоплення ж літаками в нього з'явилось трохи згодом. Вже у 27 років льотчик-винищувач Євген Лисенко отримав звання майора і статус інструктора. Він постійно знімав свої польоти - небом просто марив.

Після вторгнення Євген видалив більшість своїх відео. Востаннє свого сина пані Світлана бачила торік 23 лютого - він проводжав її та тата з гостин до рідної Ротмістрівки. Тієї ж ночі майор Євген Лисенко вступив у свій перший повітряний бій, а через 2 тижні героїчно загинув на Житомирщині у сутичці з двома російськими літаками.

Світлана Лисенко - мама Євгена:

Були очевидці, коли його підбили, його літак ішов просто в село, а за ним було ще село. Там є такий мешканець Білий Петро Віталійович. І він говорить, що було видно, що пілот прийняв рішення остаточне і миттєве, він говорить, що літак летів прямо, і раптово розвернув праворуч і пішов у поле. Я вважаю, що по-іншому він не зміг би вчинити. Він настільки був патріотом своєї держави, що він вчинив правильно.

Ці кадри сімейної прогулянки дивом збереглись в архіві родини Лисенків. На них Євген із новонародженою донечкою Лізою, племінницею та дружиною гуляють парком. За рік до вторгнення у Жені народився ще й син Єгор.

Чотирирічна Ліза ні на крок не відходить від мами. Вона досі не знає про смерть тата. Її хитрощами вдалося залишити в машині, поки ми з мамою та бабусею йдемо на могилу.

Євгена поховали у рідній Ротмістрівці. Поряд із ним - ще четверо односельців, які загинули у боротьбі з росіянами за Незалежність України.

На могилі в Жені пані Світлана буває ледь не щодня, Катя - лише коли приїжджає погостити у свекрів.

До самого дня загибелі Євген був на бойових чергуваннях та вильотах, але писав і дзвонив кожного дня. Катя згадує, розповідав не багато лише казав, що навколо суцільне пекло.

Катерина Лисенко - удова Євгена:

Вони в основному вночі літали, вдень більш-менш, вони спали. Вночі починається... Небо у вогні, все горить. Вони фотки скидали - там шасі голе, як на машині цей ободок потріпаний, як тряпка. Каже, ми на ньому сіли. Другу фотку скидає - він посадив палаючий літак, то у нього прям турбіну вирвало... Він тоді сів, його Бог відвів.

Як саме загинув Женя, Катя дізналась від його побратимів. Вона сердилась на чоловіка, що той не катапультувався, а пішов на вірну смерть, уводячи літак від села. Але згодом зрозуміла, що інакше її коханий вчинити не міг. Катерина створила петицію, аби її чоловіку надали Звання Героїв України. 9 липня цьогоріч - він удостоєний цього. Посмертно. Зараз Катя намагається це саме зробити й для загиблих побратимів Євгена.

Катерина Лисенко - удова Євгена: