За Незалежність і волю країни не може бути занадто високої ціни.

Він на російсько-українській війні від самого початку. У 2014 році Євген Чуднєцов - житель Макіївки, пішов добровольцем до полку "Азов". Відтоді він боронить Україну. Повномасштабне вторгнення рф в Україну він зустрів у Маріуполі й до останнього бився за нього разом з побратимами. Як бойовий медик вже в оточенні Євген рятував життя бійців. За ці 9 років він пройшов два полони. І як розповів в інтерв'ю, навіть за ґратами відчував себе більш вільним за своїх катів.

Далі про ціну Незалежності, помилки, які не маємо права скоїти й про Перемогу.

Кодекс честі "Азовця" на чому базується?

Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - зроби сам. У "Азові" в більшості випадків таке: ті, хто стоять на керівних посадах, починали з солдата, майже всі. І ти можеш бути навіть офіцером, ти прийшов в підрозділ, але це не означає, що тебе поставлять одразу керувати, бо ти по бумажці офіцер, тобі треба довести, що ти фахівець, що ти кваліфікований.

Незворотня точка, що вже не можна було зупинити війну, коли сталася як гадаєте?

Коли путін народився.

Яку помилку допустили в Україні?

Ця помилка була допущена дуже давно. Після того, як Україна вийшла з Радянського Союзу й оголосила Незалежність, потрібно було проводити люстрацію, а не так що "совкові" посадовці з ЦК КПРС просто перейшли у ВР України, і все. Треба з себе почати взагалі, кожна людина хай почне з себе. Корупція, та не давай взятки, просто принципово не давай взятки, почни з себе, якщо у тебе немає можливості не дати взятку, дай так, щоб ДБР приїхало.

Як Ви вважаєте, Україна - незалежна?

Україна - незалежна.

Воля свобода. Що це означає для вас?

Коли я був в першому полоні, я себе відчував більш вільним ніж ті, хто мене охороняв, тому що вони в себе в голові не вільні.

Ви були щасливі в той момент, коли дізналися що ви вже на свободі?

Ні, я не був щасливий, я боявся бути щасливим, бо був деякий час такий страх, що ти зараз прокинешся, а знову карцер, і що тобі все це наснилося.

Ми в голові - вільні, незалежні українці?

Ми були вільні перші два місяці війни, три місяці війни, так я бачив. Зараз скоріш за все так, чим ні.

За якими ознаками ви бачили про перші два-три місяці?

Як взагалі народ піднявся. Пасіонарні такі сплески мають тенденцію, що вони швидко закінчуються, і починається фаза стагнації, і розмови - я вас туди не посилав, мирімось...

Ви знову це чуєте?

Інколи чую.

Ви платите за це своїм життям, ваші побратими платять за це своїм життям - це та ціна, яку платить Україна за Незалежність? Ці люди платять за Незалежність цілої країни - це не занадто висока ціна?