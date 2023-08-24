Тримаючи щит і меч, Україна творить нову світову історію і нову дипломатію, у якій суворі втомлені люди без костюмів і краваток прямо говорять про те, що може прискорити перемогу.

Україна - щит Європи. Щит, що зупинив російську повномасштабну навалу і дав цивілізованому світові шанс відійти та підлаштуватися під нові виклики російської агресії. Наші європейські сусіди бачать, як Україна тримає оборону власної незалежності та демократичних цінностей. А ще, ми змінюємо світ: політику та дипломатію. Докладніше про це Ольга Жидецька.

Український тризуб на щиті Батьківщини-матері. Така символічна заміна на символічному монументі. Як символічно і те, що найвищу в Європі металеву захисницю встановили обличчям проти росії.

І Україна нині підняла цей меч і щит на рубежі між Заходом і Сходом, світлом і мороком.

І фактично стала на захист цивілізованого світу від агресії диктатури, шовінізму та невігластва. Стримує цю навалу наша країна з 2014 року.

Володимир Зеленський, Президент України:

Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони - це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі.

Повномасштабна російська агресія проти України показала - жоден сусід рф, та й будь-яка країна Європи, не може почуватися в безпеці, допоки кремль плекає імперські амбіції. І нині напруга тільки посилюється. москва, вже традиційно, шантажує цивілізований світ ядерною зброєю та маневрами на західних кордонах.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

На кордоні з Литвою, на кордоні з Польщею упродовж останніх двох років ми бачимо всілякі гібридні атаки. Змова та інтрига путіна і лукашенка у тому, щоб дестабілізувати, щоб створити заворушення, хаос, невизначеність та показати нашу слабкість.

Повномасштабне вторгення до України відкрило світові очі на справжнє обличчя кремлівського режиму, з яким прагнули не сваритися, не дражнити й торгувати. Нині, поки Україна тримає свій щит, стримуючи орду на європейських рубежах, західний світ виграв час та змогу оговтатися, зміцнити свою оборону, переорієнтувати енергетику. Станом на сьогодні, приміром, європейські газові сховища на 90% заповнені паливом. Не російським.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Найважливіше, що ми маємо значне збільшення видатків на оборону, про які домовилися в НАТО. З власного досвіду на посаді міністра фінансів і прем'єр-міністра, я знаю, що це ніколи не легко. Але реальність у тому, що без миру та безпеки, ми не зможемо досягти процвітання та інших речей, яких прагнемо.

Допомога Україні згуртувала Захід, зміцнила НАТО, відновила європейський ВПК, фактично, без залучення у війну, бо бойові дії тривають на території нашої країни. Саме тому Київ справедливо розраховує на цю підтримку і відверто говорить про свої потреби. І їх задовольняють. Хоч і з затримкою.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Україні літаки F-16 у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та іншими партнерами.

У Києві підкреслюють: вдячні й цінують будь-яку допомогу. Але вимагають швидшого ухвалення рішень. Постачання зброї й фінансова підтримка - це не благодійні внески та не шляхетні жести доброчинців.

Це спільний вклад у безпеку Європи та світу, яку нині своєю кров'ю захищають українські воїни. Піднімаючи синьо-жовтий прапор дедалі над новими звільненими містами й селами.

Володимир Зеленський, Президент України:

Цей наш прапор означає, що ніколи більше не буде депортації з країн Балтії до Сибіру. Ніколи більше не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде!

Так, тримаючи щит і меч, Україна творить нову світову історію і нову дипломатію, у якій суворі втомлені люди без костюмів і краваток прямо говорять про те, що може прискорити перемогу.

І їм вірять, бо країна, яка не зламалася перед загрозою велетенського ворога, яка пережила трагедії у Бучі й Краматорську, Ізюмі й Кременчуці, Дніпрі та Чернігові, довела - має справжні цінності й може їх захистити.

Шарль Мішель, президент Європейської ради: