Посол Великобританії Саймон Сміт про неготовність Заходу до великої війни [ Редагувати ]
Війна для України почалась ще у 2014 з анексії Криму. Від тоді росія тільки нарощувала свою агресію проти України. Окупований півострів росіяни перетворили на військову базу. А далі кремль ввів регулярні війська на схід України. І 8 років по тому рф пішла великою війною проти всієї країни.
Моїй колезі - Світлані Чернецькій вдалося поспілкуватися із Саймоном Смітом, послом Великої Британії. Він працював у Києві з 2012 до 2015 року. На власні очі бачив, як починався Євромайдан. Згодом стежив за російськими диверсантами на сході країни та в Криму.
Як посол оцінює ті події й чому, на його думку, Захід виявився неготовим до повномасштабної війни, яку розгорнула росія - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю.
Насамперед дякую вам за ваш час, пане Сміт. І дозвольте одразу ж запитати - як ваша українська? Я пам'ятаю, як ви співали український гімн та декламували вірш "Любіть Україну" рівно 8 років тому цього дня - в кінці вашого перебування послом.
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Останній час я не мав багато можливості, щоб вчитися українську мову, на жаль. Але в майбутньому я маю плани ще раз вчити українську мову. На жаль, останнім часом мій мозок був переповнений корейською мовою, бо я там відпрацював останні 4 роки британським послом.
У 2012, коли ви стали послом в Україні. То були зовсім інші часи, Велика Британія була членом Євросоюзу і була однією із найбільших прихильниць членства України в ЄС. Але цього досі не сталося. Що ви думаєте з цього приводу?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Я думаю, ми розуміли у 2012, що приєднання України до ЄС - це процес, який триватиме кілька років. Коли я приїхав, то не очікував, що до 2015 Україна стане членкинею ЄС. Ми сподівалися, що українці матимуть чітке розуміння, які можливості надає членство в Євросоюзі. Бо я пригадую, що у 2012 не всі це розуміли. Люди були скептичними, люди не знали про Євросоюз і не розуміли насправді, які можливості були перед Україною.
А потім "зелені" чоловічки на сході та в Криму, анексія Криму. Чи було у вас відчуття, що це початок російської агресії й що вона переросте у повномасштабну війну?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Ні, я не буду зараз заявляти, що знав, що це початок, а далі буде ось так. Я не вважаю, що це була ситуація, яку можна було передбачити. До березня 2014 ми вже бачили багато інцидентів у різних частинах країни, багато руху, де нібито місцеві повставали в протестах проти Януковича, після того, як Янукович вилетів з країни. Було дуже важко зрозуміти, чи ці люди мають велику підтримку, бо я знав, що українці мали дуже різні думки щодо майбутнього України.
Чи було тоді розуміння, що це все, росія взяла, що хотіла, і більше нічого не захоче?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Ні, Крим - це був найобурливіший приклад відвертої крадіжки території, і вже було очевидно, що хоча б певна пропорція того, що відбувається на сході, на Донбасі, певні інциденти в Харкові, то було очевидно, що росія хоче наростити конфлікт. Я не думаю, що будь-хто з нас вірив, що вони хочуть лише Крим. Але важливе тут те, що я не думаю, що будь-хто з нас міг дійти висновку, і не було жодних доказів, щоби зробити висновок, що існував великий довготривалий російський план.
Ви вже торкнулися цього питання, але які, на вашу думку, головні помилки зробила Україна та Захід загалом з 2014 року, які привели нас до цього моменту?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Мені не легко описувати політику Заходу з 2014 у наступні 6 чи 7 років. Напевно, там просто надто довго трималися за припущення, що путін прийматиме рішення раціонально і добре поінформовано.
А як щодо України? Бо ж Україна відновилася після 2014 і рухалася в напрямку до успіху, і могло ж все піти дуже погано. То що ж Україна зробила не так?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Я не думаю, що Україна щось зробила не так, крім того, як ви щойно сказали, крім того, що ставала все успішнішою. Коли путін наполовину вийшов з карантину, тієї ізоляції під час коронавірусу, його рішення було вже сталевим, він вирішив, що успіх України - це його провал, я думаю, його ціль з 2014 була - зробити Україну країною-невдахою, і він вважав - це етапом, завдяки якому він би послабив уряд, демократичні структури в Україні й через кілька років Україна була б достатньо слабкою для невійськового захоплення.
Зважаючи на ваш досвід, чи знали ви, що Україна дасть відсіч і що через рік після вторгнення - розпочне контрнаступ?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Оскільки ми з вами говоримо в День Незалежності, то я сподіваюся, що іще один аспект продовжить посилюватися, це впевненість українських прихильників та союзників, що нам потрібно знайти нові та додаткові шляхи, щоби допомогти Україні виграти цю війну. Є люди, які пропонують рішення, які вони називають простими. Але існує лише одне просте рішення, воно дуже-дуже просте - і воно полягає в одному - путін виводить своє військо з України. Мусимо не здаватися, не полишати зусиль знаходити нові шляхи, щоби росія тріснула і зламалася, якщо вона не зробить цього простого кроку - не піде з України.
Ви говорите про військовий успіх, тож я хочу вас спитати чи пам'ятаєте ви, коли у 2014 році ви відвідали випускний в Національному університеті оборони України й ви подарували меч королеви найкращому випускникові?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.
Так, так, памятаю.
Чи пам'ятаєте ви прізвище того випускника?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Ні, не пам'ятаю.
А що ви скажете на те, що це був Валерій Залужний?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Ні! Справді? Боже мій! Вау. Це надзвичайно.
Ви були під час народження операції "Орбітал" в Україні, яка переросла в операцію "Інтерфлекс". І ми знаємо, що Британія почала допомагати Україні у 2014- не лише з військовою підготовкою, але й фінансово і накладенням санкцій. А зараз ця допомога ще більш обширна. Як ви оцінюєте зусилля Великої Британії в допомозі Україні?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Очевидно, зміст та цінність допомоги зросла, всі це знають. І навіть у 2014 я вважав, що допомога буде тривалою і ростиме. Одна із речей, які мене сильно надихнули за останні 2 роки, це ступінь, до якої британський народ, дійсно, розуміє вимір цієї жахливої війни, якою невиправданою та непотрібною вона є, і рівень публічної підтримки України - дуже надихаючий.
То невже ви кажете, що війна в Україні фактично вплинула на те, чим ви зайнялися після виходу на пенсію з дипломатичної служби?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Я не маю роботи зараз, я працюю на волонтерських засадах на королівський інститут міжнародних справ Четем Гауз. Я не маю платної позиції, я роблю все, що можу, щоби допомогти зусиллям українців.
Чи є щось, що ви хочете сказати українцям в День Незалежності?
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Так, я думаю, що День Незалежності цього року має особливе значення, тому що багато людей у Великій Британії зрозуміли, коли дивилися на героїзм українців на фронті та й у загальному зусиллі протистояти російській агресії та захищати їхню країну, британці, дійсно, зрозуміли, що означає українська незалежність. І наскільки сильною є відданість українців - захищати їхню незалежність. І я вважаю, що нам випала честь бути частиною цього зусилля - утримати незалежність України. І це мусить бути в думках людей особливо в день незалежності 2023 року. Також я думаю, що ми у Великій Британії мусимо пам'ятати, що це боротьба, яку ми всі мусимо виграти, що українська незалежність - це символ незалежності та волі, над збереженням яких ми всі мусимо важко працювати.
Дуже дякую вам за ваш час, пане Сміт.
Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр.:
Будь ласка, було приємно поговорити з вами.
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