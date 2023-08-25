"Укрпошта" представила спецвипуск марки "Україна-Мати" до Дня Незалежності [ Редагувати ]
"Батьківщина-Матір" в червоному намисті. "Укрпошта" анонсувала продаж марки До Дня Незалежності України. Авторка малюнка - художниця Зінаїда Кубар розповіла, цій ідеї вже десятки років. На погашенні святкової марки побувала наша кореспондентка - Валерія Глущенко.
Урочисто до свята "Укрпошта" представила спеціальний поштовий випуск "Україна-Мати". На святковій марці зображено відомий кожному українцю монумент "Батьківщина-Мати" з українським гербом і в червоному намисті.
Авторкою зображення для нової марки стала українська художниця Зінаїда Кубар. Майстриня каже: цей образ вона створила ще одинадцять років тому.
Зінаїда Кубар, художниця, авторка ідеї поштової марки "Україна-Мати":
На марку вийшов перший образ, а взагалі у мене зроблена 9 образів "Батьківщини-Мати". А це найперший, який, як я і казала, вийшов у 2012 році.
Батьківщина-Мати на марці - замість демонтованого герба - тримає в руці український тризуб.
Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:
Ми знаємо, що ця війна за ідентичність, і такі події, як сьогодні, це дуже важлива зброя в руках українців. Це демонстрація світу речей, за які ми воюємо.
Марку випустили тиражем - 600 тисяч. І майже все, що було у продажі на інтернет-платформах - уже розкупили. Придбати марку нині можна у відділеннях "Укрпошти".
Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":
Якщо ми випускаємо ту марку, яку знаходить відчуття в серцях українців - вона успішна. І ця марка майже продана. І те, що ми сьогодні випустили - це подарунок до Дня Незалежності України. І мені хочеться побажати, щоб ми наступну 33 річницю - святкували разом й зустріли у незалежній й непереможній Україні.
У День Перемоги керівництво "Укрпошти" обіцяє випустити нову - особливу марку.
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