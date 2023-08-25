Пан Тарас вдячний за таку відзнаку, проте зауважує: нині потрібно віддавати всі почесті тим, хто боронить нашу землю від окупантів.

Напередодні Дня Незалежності, в Маріїнському палаці відбулася церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Хто цьогоріч отримав визнання - дивіться в матеріалі Юрія Куцого.

Люди у вишуканому вбранні, класична музика і розкішний зал Маріїнського палацу. Саме в такій святковій атмосфері відбувалося цьогорічне, вже третє нагородження відзнакою "Національна легенда України".

Володимир Зеленський, Президент України:

З усього українського народу дуже багато талановитих, достойних, гідних своєї держави. Є в нас і легенди. Дуже хочеться, щоб ви правильно сприймали це слово. Це вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію, нашу культуру. За те, що ви зараз служите, бороните нашу державу, наший кордон.

Вісьмох людей, двох із яких - посмертно - було нагороджено за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України й зміцненні її державності. Серед тих, хто отримав відзнаку з рук президента - народний артист Тарас Петриненко.

Тарас Петриненко, музикант, співак, композитор, поет, Народний артист України:

Звичайно приємніше бути хорошою живою людиною, а не легендою. Але якщо твій труд якимось чином помічають і відзначають - це завжди приємно.

Співак сміється, що не вперше стає, так би мовити, легендою. На Таврійських іграх йому вже надавали звання "Жива легенда".

Тарас Петриненко, музикант, співак, композитор, поет, Народний артист України:

Я просто живу своє життя, я просто роблю те, що мав робити.

Пан Тарас вдячний за таку відзнаку, проте зауважує: нині потрібно віддавати всі почесті тим, хто боронить нашу землю від окупантів.

Тарас Петриненко, музикант, співак, композитор, поет, Народний артист України: