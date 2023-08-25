Світ з Україною. День Незалежності України відзначали у багатьох європейських містах. Як саме - дивіться в наступному матеріалі.

День Незалежності України відзначали не в самому Брюсселі, а на околиці міста, на території абатства в Ґрімберґені. Попри те, що погодні умови були найвигіднішими - трохи дощило впродовж дня - на святкування зібралося близько восьми сотень гостей. Це представники більш як 40 посольств, ветерани, волонтери, громадські активісти, преса. Організувало подію наше представництво спільно з іншими посольствами.

Вранці у базиліці Святого Сервантеса відбулася божественна літургія за мир в Україні. Під час офіційної частини присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять загиблих героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність.

Нагороди отримали волонтери та активісти української громади, які докладають великих зусиль для допомоги Україні. Гостей частували стравами української та кримсько-татарської кухні - десятки волонтерів упродовж кількох днів чаклували над стравами. Для дітлахів провели кілька майстер-класів. Малюки розмальовували імбирні коржики, малювали національні українські символи, вчилися плести ляльки-мотанки.

Звучало багато слів підтримки та вдячності Україні від іноземних гостей. Адже це свято, як наголошують у нашому представництві - насамперед про єднання та вшанування нашої незалежності. Також ця подія була благодійною. Кошти збирали для фонду першої леді Олени Зеленської - на відбудову зруйнованого росіянами шпиталю в місті Ізюм на Харківщині.

Центр Берліна - сьогодні був синьо-жовтим. Українці, які мешкають в Німеччині, зібралися тут, біля Бранденбурзьких воріт на масштабну демонстрацію з нагоди Дня Незалежності України. В її рамках провели акцію пам'яті про людей, які стали жертвами війни, що її веде росія. Зокрема, дітей. Учасники принесли з собою 503 дзеркала - саме стільки маленьких українців, тільки за офіційними даними, загинули після 24 лютого 2022 року. Люди підняли дзеркала у небо і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Лунали на акції й політичні гасла. Учасники демонстрації закликали уряд Німеччини посилити військову підтримку України і якомога швидше передати нам далекобійні крилаті ракети "Таурус".

А в ці хвилини, в іншій частині Берліна, розпочинається концерт до Дня Незалежності нашої держави. Виступає Український Оркестр Свободи. До нього входять музиканти-біженці, учасники європейських колективів українського походження і представники симфонічних і філармонічних оркестрів з Києва, Львова, Одеси та Харкова. У програмі - твори Джузеппе Верді, Людвіга ван Бетховена та Євгена Станковича. Вхід вільний. На заході присутній і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.