Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом і подякував йому лідерство у підтримці України та привітання з Днем Незалежності.

Сполучені Штати Америки взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки нашої держави. Український лідер відзначив, що це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - заявив Зеленський.