Зеленський провів переговори з Байденом: про що говорили [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом і подякував йому лідерство у підтримці України та привітання з Днем Незалежності.
Сполучені Штати Америки взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки нашої держави. Український лідер відзначив, що це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.
"Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - заявив Зеленський.
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