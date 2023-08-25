У росії "бавовна" в районі аеродрому Шайківка: всі подробиці [ Редагувати ]
У росії військовий аеродром Шайківка у Калузької області атакували БПЛА. Водночас, міноборони рф повідомило про знищення ракети С-200.
Про це повідомляють росЗМІ.
Про звуки вибухів та роботу ППО повідомили мешканці Тульської та Калузької областей. Попередньо йшлося про кілька випадків знищення безпілотників у небі.
Водночас у міноборони рф повідомили, що ракета, випущена нібито Україною, намагалася атакувати цивільні об'єкти.
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