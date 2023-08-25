ЗСУ знищили ще 470 окупантів: нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 25 серпня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано;
- танків - 4378 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 8521 (+10) од.;
- артилерійських систем - 5361 (+28) од.;
- РСЗВ - 724 (+1) од.;
- засоби ППО - 495 (+1) од.;
- літаків - 315 од.;
- гелікоптерів - 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1409 (+3) од.;
- кораблі/катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од.;
- спеціальна техніка - 802 (+1) од.
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