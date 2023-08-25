У полоні відчував себе вільнішим за катів: розмова з добровольцем полку "Азов"

Він на російсько-українській війні від самого початку. У 2014 році Євген Чуднєцов - житель Макіївки, пішов добровольцем до полку "Азов". Про ціну Незалежності, помилки, які не маємо права скоїти й про Перемогу - далі.