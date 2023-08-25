Сейсмологи зафіксували землетрус на заході України. Підземний поштовх стався в районі села Балківці Чернівецької області.

Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

Підземний поштовх стався о 22:29 у четвер, 24 серпня. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км. Магнітуда поштовху 1,6 бала за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних, тому не несе загрози для людей.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Останній землетрус у Чернівецькій області фіксували 21 січня 2023 року. Тоді магнітуда становила 3,1 бала.