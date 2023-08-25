У Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених [ Редагувати ]
У селі Перевальне Сімферопольського району повідомляють про "приліт". Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Місцеві повідомляють, що внаслідок "прильоту" померло троє окупантів, також дуже багато поранених.
Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.
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