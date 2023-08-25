Датчик руху був винайдений у 1950 році. Семюель Банго застосував принцип роботи радара до ультразвукових хвиль. Ультразвук не сприймається вухом людини, але дає змогу виявити непроханого гостя чи вогнище загоряння. Таким чином, перший датчик руху був заснований на ефект Доплера. Зазначимо, що сучасні детектори працюють за тим же принципом, що й перший датчик Семюеля Банго.

Що являє собою датчик руху

Датчик, або детектор, або сенсор руху — пристрій, який виявляє об'єкти, що рухаються в полі огляду. Зазвичай він є елементом системи безпеки, але також використовується у системах керування будинком, автоматизованому управлінні освітленням, енергоефективних рішеннях.

Датчик руху як елемент охоронної системи виявляє несанкціоноване вторгнення та посилає сигнал на пульт управління, який сповіщає моніторинговий центр.

Крім того, детектор руху може:

Вмикати світло у разі виявлення руху.

Реагувати на відкриття вікон та дверей.

Реагувати на розбите скло.

Активувати дверний дзвінок, коли відвідувач підходить до вхідних дверей досить близько.

Сповіщати, коли діти наближаються до небезпечних зон, наприклад, до бойлерної або крутих сходів.

Вимикати освітлення, коли протягом заданого часу в приміщенні немає руху і тим самим економити електроенергію.

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Типи датчиків руху

Ринок пропонує кілька типів датчиків руху, кожен з яких має свій набір плюсів і мінусів. Найпоширеніші — пасивні інфрачервоні та мікрохвильові.

Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)

Кожна теплокровна жива істота випромінює інфрачервоне світло. PIR-датчик містить піроелектричний плівковий сенсор, який уловлює інфрачервоне випромінювання та реагує на нього виробленням струму. Електричний струм активує певний сценарій. Пасивні інфрачервоні детектори економічні й мають тривалий термін служби. Їх зазвичай використовують у внутрішній сигналізації.

Мікрохвильовий датчик

Цей тип генерує мікрохвильові імпульси, а тоді уловлює їх, відзначаючи змінення, яке вказує на рух об'єкта. Мікрохвильові датчики мають високу чутливість, але споживають багато енергії, тому працюють циклічно. Знаючи цикл датчика, можна пройти повз нього непоміченим.

Ультразвуковий датчик

Вони бувають активними та пасивними. Активні працюють за тим же принципом, що і мікрохвильові: випромінюють ультразвукові хвилі та зчитують їхнє відбиття, фіксуючи об'єкт, що рухається. Пасивні вловлюють певні звуки: скрегіт металу, брязкіт розбитого скла. Ультразвукові датчики дуже чутливі, але оскільки світ наповнений звуками, вони мають високий відсоток помилкових спрацьовувань. Ще один мінус — на відміну від людей, кішки та собаки чують ультразвук, тож такі датчики для них є постійним джерелом роздратування.

Томографічний датчик

Цей тип детекторів генерує радіохвилі та виявляє їхнє змінення. Їхня перевага — можливість «бачити» крізь предмети та стіни, тому один датчик охоплює велику площу. Недоліком є висока вартість. Найчастіше такі датчики використовують на комерційних об'єктах, які потребують високого рівня безпеки.

Комбіновані датчики руху

Об'єднання двох датчиків зменшує кількість помилкових спрацьовувань, оскільки активація відбувається лише тоді, коли обидва розпізнають рух. Один із популярних варіантів — подвійний детектор мікрохвильовий та пасивний інфрачервоний. Спочатку спрацьовує пасивний інфрачервоний, оскільки він менш енерговитратний, це запускає увімкнення мікрохвильового. Коли він теж спрацьовує, то запускає заданий сценарій, наприклад, сигнал тривоги.