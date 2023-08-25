Прогноз погоди на вересень 2023 року показує, що середня місячна температура буде коливатися від 15 до 19 градусів Цельсія. У гірському регіоні, зокрема в Карпатах, очікується трохи прохолодніше - 12-13 градусів. Ці показники перевищують середні значення на 1-2 градуси, що може вказувати на підвищену температуру в порівнянні зі звичайними стандартами для цього періоду. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів, у південній частині 18-20 градусів, у гірських районах 9-15 градусів.

Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0-1 градусів тепла, в Криму 1-5,5 градусів тепла.

Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.