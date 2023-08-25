Поліція заарештувала жінку, яка проживала в Вараському районі Рівненської області, їй 42 роки, вона втопила у водоймі місцевого кар'єру своїх двох неповнолітніх синів.

За повідомленням Рівненської обласної прокуратури, 23 серпня 2023 року, жінка перебуваючи на березі водойми колишнього кар'єру разом із своїми синами, яким було 7 та 6 років, прийняла рішення втопити їх.

Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням сили занурила у воду і утримувала його у такому положенні до моменту, поки він не припинив супротив. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення.

Згідно з повідомленням поліції, найближчим часом після події до водойми прибіг 37-річний батько, який самостійно зміг витягти одного з синів. Реанімаційні заходи були невдалими, і молодший хлопчик помер. Друге тіло вдалося витягнути за допомогою водолазів.

Слідчі, спільно з профільними фахівцями, провели розмову з жінкою. Вона визналася у скоєному. Їй оголошено підозру у здійсненні умисного вбивства своїх дітей. Після затримання жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Згідно з повідомленням "Суспільного медіа", трагедія мала місце у селі Сопачів.

Староста села, Сергій Бойко, який брав участь у реанімаційних заходах одного з дітей, розповів, що поведінка жінки була незвичайною.

Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друга дитина? Вона не казала спочатку. Потім розповіла, що кинула його далі.

Згідно з даними, до грудня 2022 року жінка працювала вчителем англійської мови в місцевому ліцеї. Проте вона пішла з посади, мотивуючи це тим, що не може впоратися зі всіма викликами через свій стан.

Двоє хлопчиків, Михайло (6 років) та Даниїл (7 років), які цього осені мали розпочати навчання в першому класі цього ліцею, стали жертвами цієї трагедії.