У Волинській області двоє чоловіків потрапили під напругу. Обидвоє вони загинули. Про це повідомляє Міненергетики.

Повідомляється, що під час вивантаження вантажу водій КамАЗа доторкнувся кузовом автомобіля до повітряної лінії 10 кВ. Він потрапив під напругу, коли виходив з автомобіля. Його намагався врятувати інший робітник, але також потрапив під напругу.

Швидка, яку викликали на місце, констатувала смерть обох потерпілих. Обставини трагедії з’ясовує слідча комісія.