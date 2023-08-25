У пʼятницю, 25 серпня, Україна стикнулась зі складною ситуацією, обумовленою російськими обстрілами, погіршенням погодних умов та технічними неполадками. Зазначено, що через ці фактори було зафіксовано відключення електропостачання в восьми областях країни. Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

На одній з ТЕС енергетики ліквідовують пошкодження, спричинені ворожим обстрілом. Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії і підключена до енергосистеми.

У Васильківському районі Київської області через технологічне пошкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ. Без світла залишилися близько 1,5 тисячі абонентів. За кілька годин після проведення ремонтних робіт усіх споживачів заживили.

Внаслідок грозового шторму знеструмлено шість населених пунктів в Одеській області. Без світла більше тисячі споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено. Тривають відновлювальні роботи.

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики почали підключення абонентів у мікрорайоні Острів: вже поновили подачу світла для мешканців кількох п’ятиповерхівок і працюють над подальшим відновленням електропостачання.