Голова ДСНС йде з посади [ Редагувати ]
У пʼятницю, 25 серпня, голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука звільняють з посади. Уряд ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.
Як зазначив Клименко, виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.
Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.
Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.
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