У п'ятницю, 25 серпня, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у рф розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відряджання на загарбницьку війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

Він зазначив, що мобілізація в росії не припинялася.

Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч.

Буданов звернув увагу на цікаву "логіку" російської влади.