Мобілізація в рф триває: Буданова назвав нові дані [ Редагувати ]
У п'ятницю, 25 серпня, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у рф розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відряджання на загарбницьку війну проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".
Він зазначив, що мобілізація в росії не припинялася.
Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч.
Буданов звернув увагу на цікаву "логіку" російської влади.
Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде.
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