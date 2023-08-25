США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні [ Редагувати ]
Президент США Джо Байдена та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, у результаті якої стало відомо, що Сполучені Штати Америки будуть у прискореному порядку надавати дозволи іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Президент Байден і президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та забезпечення прискореного погодження для інших держав на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України.
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