Скільки триватиме навчання українців на F-16 [ Редагувати ]
У пʼятницю, 25 серпня, міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що навчання українських пілотів та техніків на винищувачах F-16 може тривати 6-8 місяців.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що процес навчання на винищувачах F-16 тривалий, та він може тягнутися дуже довго, адже Україні потрібно літаки для війни. Проте, за її словами, необхідно робити все правильно.
Треба, щоб льотчики знали, як пілотувати та воювати на цих літаках. Вам необхідні техніки для обслуговування винищувачів. Вам треба знати як використовувати озброєння F-16. За нашими оцінками, на це піде від 6 до 8 місяців, щоб підготувати ці команди.
При цьому Оллонґрен зазначила, що якщо все вийде, то процес проходитиме значно швидше, ніж це займає в інших країн.
Міністр оборони також додала, що Нідерланди взяли на себе зобов'язання передати Україні літаки настільки швидко, наскільки це можливо.
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У пʼятницю, 25 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна почала максимальну підготовку до майбутнього опалювального сезону.
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